Украина ударила по нефтеперекачивающей станции в России

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что в ночь на 13 августа Силы обороны Украины успешно поразили еще один стратегический объект российских оккупантов.

Что известно о новом успехе украинских защитников

В ночь на 13 августа 2025 года подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора, — сообщает Генштаб ВСУ. Поделиться

Под новый мощный удар украинских защитников в Брянской области России попала нефтеперекачивающая станция "Унеча".

Что важно понимать, она является важным элементом обеспечения армии врага.

В результате поражения вспыхнул масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции.

Кроме того, Генштаб ВСУ получил данные о взрывах в районе резервуарного парка и участках размещения магистральных и подпорных насосов.

"Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья.

Больше подробностей относительно последствий новой "бавовны" будет объявлено чуть позже.