Украина ударила по нефтеперекачивающей станции в России

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что в ночь на 13 августа Силы обороны Украины успешно поразили еще один стратегический объект российских оккупантов.
Главные тезисы
- В этот раз Украина нацелилась на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области России.
- Поражение объекта повлекло за собой масштабный пожар и взрывы на территории резервуарного парка.
Что известно о новом успехе украинских защитников
Под новый мощный удар украинских защитников в Брянской области России попала нефтеперекачивающая станция "Унеча".
Что важно понимать, она является важным элементом обеспечения армии врага.
В результате поражения вспыхнул масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции.
Кроме того, Генштаб ВСУ получил данные о взрывах в районе резервуарного парка и участках размещения магистральных и подпорных насосов.
"Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья.
Больше подробностей относительно последствий новой "бавовны" будет объявлено чуть позже.
