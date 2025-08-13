Украина ударила по нефтеперекачивающей станции в России
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Украина ударила по нефтеперекачивающей станции в России

Генштаб ВСУ
Что известно о новом успехе украинских защитников
Read in English
Читати українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что в ночь на 13 августа Силы обороны Украины успешно поразили еще один стратегический объект российских оккупантов.

Главные тезисы

  • В этот раз Украина нацелилась на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области России.
  • Поражение объекта повлекло за собой масштабный пожар и взрывы на территории резервуарного парка.

Что известно о новом успехе украинских защитников

В ночь на 13 августа 2025 года подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора, — сообщает Генштаб ВСУ.

Под новый мощный удар украинских защитников в Брянской области России попала нефтеперекачивающая станция "Унеча".

Что важно понимать, она является важным элементом обеспечения армии врага.

В результате поражения вспыхнул масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции.

Кроме того, Генштаб ВСУ получил данные о взрывах в районе резервуарного парка и участках размещения магистральных и подпорных насосов.

"Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья.

Больше подробностей относительно последствий новой "бавовны" будет объявлено чуть позже.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует... Слава Украине! — подчеркивает Генштаб.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" в российской Пензе. Дроны попали в оборонный радиозавод — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Громкая "бавовна" в России — под ударом еще одна нефтебаза
"Бавовна" в Брянске - что известно
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" в Волгоградской области РФ — взрывы раздавались на двух железнодорожных станциях
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?