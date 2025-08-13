Россияне атаковали Херсонщину и Донетчину — есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

ДСНС Украины
В Херсонской и Донецкой областях есть жертвы
Читати українською

13 августа российские захватчики совершили атаку дронами на легковое авто и карету "скорой" в Херсонской и Донецкой областях. Местные власти официально подтвердили, что есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Главные тезисы

Россияне ежедневно атакуют автомобили мирных украинцев.
Благодаря оперативной работе ГСЧС удалось спасти нескольких гражданских.

О последствиях новых российских атак сообщает ГСЧС Украины.

Так, указано, что в Бериславском районе вражеский дрон попал в легковой автомобиль.

Согласно последним данным, погиб один человек, еще один гражданский получил ранения.

Спасатели смогли деблокировать тело погибшего, а также экстренно доставили пострадавшую в больницу.

Более того, указано, что удар по карете "скорой" спровоцировал пожар, который потушили пожарные.

На Донетчине российский дрон попал в легковушку с тремя людьми. Автомобиль съехал в кювет. Двух мужчин вытащили полицейские, третьего — деблокировали спасатели и передали медикам, — сказано в заявлении спасателей.

