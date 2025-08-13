Россияне атаковали Херсонщину и Донетчину — есть погибшие

13 августа российские захватчики совершили атаку дронами на легковое авто и карету "скорой" в Херсонской и Донецкой областях. Местные власти официально подтвердили, что есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
В Херсонской и Донецкой областях есть жертвы
О последствиях новых российских атак сообщает ГСЧС Украины.
Так, указано, что в Бериславском районе вражеский дрон попал в легковой автомобиль.
Согласно последним данным, погиб один человек, еще один гражданский получил ранения.
Спасатели смогли деблокировать тело погибшего, а также экстренно доставили пострадавшую в больницу.
Более того, указано, что удар по карете "скорой" спровоцировал пожар, который потушили пожарные.
