Россияне атаковали Херсонщину и Донетчину — есть погибшие

13 августа российские захватчики совершили атаку дронами на легковое авто и карету "скорой" в Херсонской и Донецкой областях. Местные власти официально подтвердили, что есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В Херсонской и Донецкой областях есть жертвы

О последствиях новых российских атак сообщает ГСЧС Украины.

Так, указано, что в Бериславском районе вражеский дрон попал в легковой автомобиль.

Согласно последним данным, погиб один человек, еще один гражданский получил ранения.

Спасатели смогли деблокировать тело погибшего, а также экстренно доставили пострадавшую в больницу.

Более того, указано, что удар по карете "скорой" спровоцировал пожар, который потушили пожарные.