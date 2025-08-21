Россия масштабно обстреливает Херсон из артиллерии — есть погибший и много раненых

В Херсоне во время утренних обстрелов Днепровского района получили ранения 8 человек, в том числе двое сотрудников полиции, один человек погиб.
Главные тезисы
- Россия масштабно обстреливает Херсон из артиллерии, что привело к одному погибшему и множеству раненых, включая сотрудников полиции.
- На утренний 21 августа войска РФ атаковали жилые кварталы Херсона, результатом чего стало гибель одного человека и ранение восьми людей.
Россия целый день обстреливает Херсон из артиллерии: есть пострадавшие
Об этом сообщила Херсонская облпрокуратура.
В прокуратуре добавили, что данные потерпевших уточняются.
Позже Херсонская МВА сообщила, что количество пострадавших в результате утренних обстрелов возросло до семи.
К настоящему времени известно о семи раненых в результате вражеских обстрелов Днепровского района около 9.00.
В частности сообщается, что 48-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Бригада "экстренки" оказала ей помощь на месте. Состояние потерпевшей оценивается как средней тяжести. В МВА уточнили, что при обстреле женщина находилась в квартире.
Впоследствии Херсонская МВА сообщила, что количество раненых в результате утренних российских обстрелов Днепровского района Херсона возросло до восьми.
Отмечается, что женщина сама обратилась в больницу. Медики оказали ей необходимую помощь. Далее потерпевшая будет лечиться амбулаторно.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-