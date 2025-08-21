Россия масштабно обстреливает Херсон из артиллерии — есть погибший и много раненых
Россия масштабно обстреливает Херсон из артиллерии — есть погибший и много раненых

В Херсоне во время утренних обстрелов Днепровского района получили ранения 8 человек, в том числе двое сотрудников полиции, один человек погиб.

  • Россия масштабно обстреливает Херсон из артиллерии, что привело к одному погибшему и множеству раненых, включая сотрудников полиции.
  • На утренний 21 августа войска РФ атаковали жилые кварталы Херсона, результатом чего стало гибель одного человека и ранение восьми людей.

Россия целый день обстреливает Херсон из артиллерии: есть пострадавшие

Об этом сообщила Херсонская облпрокуратура.

Утром 21 августа в течение часа войска РФ совершили артиллерийский обстрел жилых кварталов Херсона. В результате атаки погиб 61-летний мужчина. Предварительно еще пять человек, среди которых двое работников полиции, получили ранения разной степени тяжести.

В прокуратуре добавили, что данные потерпевших уточняются.

Позже Херсонская МВА сообщила, что количество пострадавших в результате утренних обстрелов возросло до семи.

К настоящему времени известно о семи раненых в результате вражеских обстрелов Днепровского района около 9.00.

В частности сообщается, что 48-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Бригада "экстренки" оказала ей помощь на месте. Состояние потерпевшей оценивается как средней тяжести. В МВА уточнили, что при обстреле женщина находилась в квартире.

Впоследствии Херсонская МВА сообщила, что количество раненых в результате утренних российских обстрелов Днепровского района Херсона возросло до восьми.

47-летняя херсонка получила контузию и взрывную травму в результате обстрела вражеской армией Днепровского района примерно в 9.00. Это уже восьмой человек, пострадавший из-за утренней атаки окупантов.

Отмечается, что женщина сама обратилась в больницу. Медики оказали ей необходимую помощь. Далее потерпевшая будет лечиться амбулаторно.

