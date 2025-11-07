Росія масштабно скорочує працівників заводів ВПК — чому це відбувається
Росія масштабно скорочує працівників заводів ВПК — чому це відбувається

Центр протидії дезінформації
Уралвагонзавод

Російська корпорація «Уралвагонзавод» оголосила про скорочення 10 % працівників. До лютого 2026 року компанія планує скоротити металургійне та вагонозбірне виробництво, а також адміністративний апарат та деякі служби. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Головні тези:

  • Скорочення працівників на підприємствах військово-промислового комплексу Росії, зокрема на “Уралвагонзаводі”, свідчить про початок кризи в оборонній промисловості країни.
  • Надмірне навантаження та “перегрів” оборонної галузі спричинили необхідність у скороченні витрат та персоналу на підприємствах комплексу.

Росія скорочує кількість робітників на заводах ВПК

Раніше «Уралвагонзавод» уже скоротив робочий тиждень до чотирьох днів у деяких підрозділах.

Це підприємство входить до військово-промислового комплексу Росії. Тут виробляють танки Т-90 та іншу техніку для армії. Скорочення працівників «Уралвагонзаводу» — черговий сигнал, що картковий будинок воєнної економіки Росії починає розсипатися. 

Після майже чотирьох років надмірного навантаження і штучного «перегріву» оборонна промисловість не витримує таких темпів.

Навіть підприємства, які були пріоритетними для кремля через їхню роль у війні, тепер змушені урізати витрати та скорочувати персонал.

Як вам таке?

