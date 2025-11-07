Росія масштабно скорочує працівників заводів ВПК — чому це відбувається

Російська корпорація «Уралвагонзавод» оголосила про скорочення 10 % працівників. До лютого 2026 року компанія планує скоротити металургійне та вагонозбірне виробництво, а також адміністративний апарат та деякі служби. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Росія скорочує кількість робітників на заводах ВПК

Раніше «Уралвагонзавод» уже скоротив робочий тиждень до чотирьох днів у деяких підрозділах.

Це підприємство входить до військово-промислового комплексу Росії. Тут виробляють танки Т-90 та іншу техніку для армії. Скорочення працівників «Уралвагонзаводу» — черговий сигнал, що картковий будинок воєнної економіки Росії починає розсипатися. Поширити

Після майже чотирьох років надмірного навантаження і штучного «перегріву» оборонна промисловість не витримує таких темпів.