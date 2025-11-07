Росія масштабно скорочує працівників заводів ВПК — чому це відбувається

Російська корпорація «Уралвагонзавод» оголосила про скорочення 10 % працівників. До лютого 2026 року компанія планує скоротити металургійне та вагонозбірне виробництво, а також адміністративний апарат та деякі служби. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Головні тези:
- Скорочення працівників на підприємствах військово-промислового комплексу Росії, зокрема на “Уралвагонзаводі”, свідчить про початок кризи в оборонній промисловості країни.
- Надмірне навантаження та “перегрів” оборонної галузі спричинили необхідність у скороченні витрат та персоналу на підприємствах комплексу.
Росія скорочує кількість робітників на заводах ВПК
Раніше «Уралвагонзавод» уже скоротив робочий тиждень до чотирьох днів у деяких підрозділах.
Після майже чотирьох років надмірного навантаження і штучного «перегріву» оборонна промисловість не витримує таких темпів.
Навіть підприємства, які були пріоритетними для кремля через їхню роль у війні, тепер змушені урізати витрати та скорочувати персонал.
