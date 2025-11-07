Россия масштабно сокращает работников заводов ВПК — почему это происходит

Российская корпорация "Уралвагонзавод" объявила о сокращении 10% работников. До февраля 2026 г. компания планирует сократить металлургическое и вагоносборное производство, а также административный аппарат и некоторые службы. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Главные тезисы
- Сокращение работников на предприятиях военно-промышленного комплекса России свидетельствует о кризисе в оборонной промышленности страны.
- Чрезмерная нагрузка и перегрев в оборонной отрасли привели к необходимости сокращения расходов и персонала.
Россия сокращает количество рабочих на заводах ВПК
Ранее "Уралвагонзавод" уже сократил рабочую неделю до четырех дней в некоторых подразделениях.
После почти четырех лет чрезмерной нагрузки и искусственного перегрева оборонная промышленность не выдерживает таких темпов.
Даже предприятия, приоритетные для кремля из-за их роли в войне, теперь вынуждены урезать расходы и сокращать персонал.
