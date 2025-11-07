Россия масштабно сокращает работников заводов ВПК — почему это происходит

Российская корпорация "Уралвагонзавод" объявила о сокращении 10% работников. До февраля 2026 г. компания планирует сократить металлургическое и вагоносборное производство, а также административный аппарат и некоторые службы. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Россия сокращает количество рабочих на заводах ВПК

Ранее "Уралвагонзавод" уже сократил рабочую неделю до четырех дней в некоторых подразделениях.

Это предприятие входит в военно-промышленный комплекс России. Здесь производят танки Т-90 и другую технику для армии. Сокращение работников «Уралвагонзавода» — очередной сигнал, что карточный дом военной экономики России начинает рассыпаться.

После почти четырех лет чрезмерной нагрузки и искусственного перегрева оборонная промышленность не выдерживает таких темпов.