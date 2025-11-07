Россия масштабно сокращает работников заводов ВПК — почему это происходит
Категория
Экономика
Дата публикации

Россия масштабно сокращает работников заводов ВПК — почему это происходит

ЦПД
Уралвагонзавод
Читати українською

Российская корпорация "Уралвагонзавод" объявила о сокращении 10% работников. До февраля 2026 г. компания планирует сократить металлургическое и вагоносборное производство, а также административный аппарат и некоторые службы. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Главные тезисы

  • Сокращение работников на предприятиях военно-промышленного комплекса России свидетельствует о кризисе в оборонной промышленности страны.
  • Чрезмерная нагрузка и перегрев в оборонной отрасли привели к необходимости сокращения расходов и персонала.

Россия сокращает количество рабочих на заводах ВПК

Ранее "Уралвагонзавод" уже сократил рабочую неделю до четырех дней в некоторых подразделениях.

Это предприятие входит в военно-промышленный комплекс России. Здесь производят танки Т-90 и другую технику для армии. Сокращение работников «Уралвагонзавода» — очередной сигнал, что карточный дом военной экономики России начинает рассыпаться.

После почти четырех лет чрезмерной нагрузки и искусственного перегрева оборонная промышленность не выдерживает таких темпов.

Даже предприятия, приоритетные для кремля из-за их роли в войне, теперь вынуждены урезать расходы и сокращать персонал.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Экономика летит в ад". Трамп озвучил Путину новое предупреждение
The White House
Трамп напомнил Путину, что тот в тупике
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции Запада и "экономика войны" разрушают российский бизнес
ЦПД
бизнес РФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Российская экономика входит в фазу масштабного падения — что известно
Служба внешней разведки Украины
Россия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?