Росія масштабує авіазавод у Казані — тут виробляють стратегічні бомбардувальники

Росія розширює один із найбільших авіазаводів у Казані, де зокрема виробляються стратегічні бомбардувальники.
Головні тези:
- Росія активно розширює авіазавод у Казані для виробництва стратегічних бомбардувальників, вклавши мільярд євро у модернізацію.
- Авіазавод у Казані відіграє ключову роль у виробництві стратегічної авіації Росії, однак стикається з труднощами через санкції та нестачу робочої сили.
- Завод випускає та модернізує стратегічні бомбардувальники Ту-160М і Ту-160М2 для військової сфери та літаки Ту-204 та Ту-214 для цивільної авіації.
Росія масштабує авіазавод у Казані: вироблятимуть бомбардувальники
Казанський завод відіграє ключову роль у виробництві стратегічної авіації РФ. Саме такі літаки були пошкоджені та знищені внаслідок української спецоперації «Павутина» у червні.
Згідно з супутниковими знімками, отриманими Yle, найбільша з нових будівель — довжиною близько 320 метрів і площею близько 19 тис. м², що можна порівняти з трьома футбольними полями.
Як зазначається, територія Казанського заводу ще змінюватиметься, оскільки розширення має завершитися лише до кінця наступного року.
На супутникових знімках видно, що з'явилось багато нової виробничої площі. Однак це не вирішить проблем авіаційної промисловості та галузі в цілому, — каже військовий експерт Марко Еклунд, який довгий час працював у військовій розвідці Фінляндії та понад 20 років стежив за збройними силами Росії.
Наголошується, що Росія більше не отримує західних пасажирських літаків і не може обслуговувати старі, а також не здатна створювати конкурентоспроможні моделі ані для цивільної, ані для військової сфери.
Казанський завод випускає та модернізує Ту-160М і будує нові Ту-160М2, але темпи низькі: торік здані лише два Ту-160М2 та два Ту-160М. Також модернізуються старі Ту-22М3. Обидва типи використовуються для запуску крилатих ракет на війні в Україні та базуються на аеродромі Борисоглібськ.
У цивільній авіації завод робить Ту-204 і має випускати нові Ту-214, але цього року майже готовий лише один такий літак. За офіційними даними, він останній, у якому використовувалися західні деталі.
Завод має контракт на виробництво в цілому 23 літаків Ту-214. Замовниками виступають російські авіакомпанії, які більше не можуть отримати нові літаки із Заходу.
До санкцій у серійному виробництві не було потреби. Тепер ті самі санкції обмежують зростання вітчизняного виробництва, — каже Еклунд.
За даними розслідування Yle, Росія за останні роки в обхід міжнародних санкцій придбала західні комплектуючі для літаків як мінімум на мільярд євро. Проте через обмеження закуповувати деталі стало складніше.
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