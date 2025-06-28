Россия масштабирует авиазавод в Казани — здесь производят стратегические бомбардировщики

Россия расширяет один из крупнейших авиазаводов в Казани, где, в частности, производятся стратегические бомбардировщики.
Главные тезисы
- Казанский авиазавод играет ключевую роль в производстве стратегической авиации для России и сталкивается с трудностями из-за санкций и нехватки рабочей силы.
- Россия вкладывает около миллиарда евро в модернизацию авиазавода в Казани для увеличения производства стратегических бомбардировщиков и гражданских самолетов.
- Завод производит и модернизирует стратегические бомбардировщики Ту-160М и Ту-160М2 для военной сферы, а также самолеты Ту-204 и Ту-214 для гражданской авиации.
Россия масштабирует авиазавод в Казани: будут производить бомбардировщики
Казанский завод играет ключевую роль в производстве стратегической авиации РФ. Именно такие самолеты были повреждены и уничтожены в результате украинской спецоперации «Паутина» в июне.
Согласно спутниковым снимкам, полученным Yle, крупнейшее из новых зданий — длиной около 320 метров и площадью около 19 тыс. м², что сравнимо с тремя футбольными полями.
Как отмечается, территория Казанского завода будет еще меняться, поскольку расширение должно завершиться только к концу следующего года.
На спутниковых снимках видно, что появилось множество новой производственной площади. Однако это не решит проблем авиационной промышленности и отрасли в целом, — говорит военный эксперт Марк Эклунд, долгое время работавший в военной разведке Финляндии и более 20 лет следивший за вооруженными силами России.
Отмечается, что Россия больше не получает западные пассажирские самолеты и не может обслуживать старые, а также не способна создавать конкурентоспособные модели ни для гражданской, ни для военной сферы.
Казанский завод выпускает и модернизирует Ту-160М и строит новые Ту-160М2, но темпы низкие: в прошлом году сданы только два Ту-160М2 и два Ту-160М.
В гражданской авиации завод производит Ту-204 и должен выпускать новые Ту-214, но в этом году почти готов только один такой самолет. По официальным данным, он последний, в котором использовались западные детали.
Завод имеет контракт на производство в общей сложности 23 самолетов Ту-214. Заказчиками выступают российские авиакомпании, которые больше не могут получить новые самолеты с Запада.
До санкций в серийном производстве не было необходимости. Теперь те же санкции ограничивают рост отечественного производства, — говорит Эклунд.
По данным расследования Yle, Россия за последние годы в обход международных санкций приобрела западные комплектующие для самолетов как минимум на миллиард евро. Однако из-за ограничений закупать детали стало сложнее.
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