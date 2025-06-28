Россия масштабирует авиазавод в Казани — здесь производят стратегические бомбардировщики

Россия расширяет один из крупнейших авиазаводов в Казани, где, в частности, производятся стратегические бомбардировщики.

Россия масштабирует авиазавод в Казани: будут производить бомбардировщики

Казанский завод играет ключевую роль в производстве стратегической авиации РФ. Именно такие самолеты были повреждены и уничтожены в результате украинской спецоперации «Паутина» в июне.

РФ расширяет завод из-за необходимости усилить собственное производство самолетов военной и гражданской авиации. На модернизацию завода выделено около миллиарда евро. Однако из-за санкций и нехватки рабочей силы производство сталкивается с серьезными трудностями и отстает от намеченных сроков, пишет издание. Поделиться

Завод в Казани

Согласно спутниковым снимкам, полученным Yle, крупнейшее из новых зданий — длиной около 320 метров и площадью около 19 тыс. м², что сравнимо с тремя футбольными полями.

Как отмечается, территория Казанского завода будет еще меняться, поскольку расширение должно завершиться только к концу следующего года.

Завод в Казани

На спутниковых снимках видно, что появилось множество новой производственной площади. Однако это не решит проблем авиационной промышленности и отрасли в целом, — говорит военный эксперт Марк Эклунд, долгое время работавший в военной разведке Финляндии и более 20 лет следивший за вооруженными силами России.

Завод в Казани

Отмечается, что Россия больше не получает западные пассажирские самолеты и не может обслуживать старые, а также не способна создавать конкурентоспособные модели ни для гражданской, ни для военной сферы.

Россия хотела бы выглядеть равной США, но производство старых моделей бомбардировщиков многое говорит о ее возможностях, — констатирует Эклунд. Поделиться

Казанский завод выпускает и модернизирует Ту-160М и строит новые Ту-160М2, но темпы низкие: в прошлом году сданы только два Ту-160М2 и два Ту-160М.

В гражданской авиации завод производит Ту-204 и должен выпускать новые Ту-214, но в этом году почти готов только один такой самолет. По официальным данным, он последний, в котором использовались западные детали.

Завод имеет контракт на производство в общей сложности 23 самолетов Ту-214. Заказчиками выступают российские авиакомпании, которые больше не могут получить новые самолеты с Запада.

До санкций в серийном производстве не было необходимости. Теперь те же санкции ограничивают рост отечественного производства, — говорит Эклунд.

По данным расследования Yle, Россия за последние годы в обход международных санкций приобрела западные комплектующие для самолетов как минимум на миллиард евро. Однако из-за ограничений закупать детали стало сложнее.