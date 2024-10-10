Росія масштабує виробництво плануючих бомб. Яка небезпека для України

Плануючі бомби УМПБ Д-30СН армія РФ активно використовує для ударів по Харкову, Сумах та Запоріжжю. Наразі Росія виробляє до 600 подібних бомб на місяць.
Головні тези:
- Росія збільшила виробництво плануючих бомб УМПБ Д-30СН та виготовляє до 600 подібних бомб на місяць.
- УМПБ Д-30СН мають доведену дальність використання від 90 км та активно використовуються для ударів по українських містах, включно з Харковом, Сумами та Запоріжжям.
- Навіть темп у 600 одиниць на місяць створює серйозну загрозу від українських міст та дозволяє ворогу атакувати з віддалених рубежів.
Росія збільшила виробництво плануючих бомб
У РФ активізували виробництво плануючої бомби УМПБ Д-30СН, яка має доведену дальність використання від 90 км.
І попри те, що ворог почав її активне застосовувати лише у березні 2024 року, наразі прослідковується доволі стрімке масштабування її виробництва.
Про це говорять серійні номери на уламках цих боєприпасів, які публікує профільний Telegram-канал, присвяченій Повітряним силам України.
Якщо на початку їх виробництво мова йшла про доволі повільні темпи, за зиму загалом 110 одиниць, то весною у РФ збільшили темпи до 161 одиниці на місяць, а на рівні травня-червня вийшли на показники близько 600 плануючих бомб УМПБ Д-30СН.
Особливо враховуючи те, що ці УМПБ Д-30СН ворог активно використовує для ударів по українських містах, включно з Харковом, Сумами та Запоріжжю.
І у порівнянні з бомбами з комплектами УМПК, ці УМПБ Д-30СН ворог може скидати її з більш віддалених рубежів, або для ураження більш віддалених цілей. А приблизна різниця між ними у дальності — близько 30 км.
УМПБ Д-30СН: що відомо
УМПБ Д-30СН є новоствореним боєприпасом орієнтовною вагою близько 250 кг. Концептуально він повторює американську GBU-39/B SDB I, навіть з ідеєю його використати не лише з літаків, а й у для стрільби з 300-мм "Смерча" аналогічно GLSDB.
Також можливо зазначити, що носіями УМПБ Д-30СН є не лише фронтові бомбардувальники Су-34, хоча скидати їх можуть і Су-30 чи Су-35, а й російський важкий реактивний БПЛА С-70 "Охотник".
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