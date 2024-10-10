Россия масштабирует производство планирующих бомб. Какова опасность для Украины
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Технологии
Дата публикации

Россия масштабирует производство планирующих бомб. Какова опасность для Украины

УМПБ
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Источник:  Defense Express

Планирующие бомбы УМПБ Д-30СН армия РФ активно использует для ударов по Харькову, Сумам и Запорожью. Россия производит до 600 подобных бомб в месяц.

Главные тезисы

  • Россия активно увеличила производство планирующих бомб УМПБ Д-30СН до 600 в месяц, что создает серьезную угрозу для украинских городов, включая Харьков, Сумы и Запорожье.
  • УМПБ Д-30СН имеют доказанную дальность использования от 90 км и могут быть применены для атак из отдаленных рубежей, увеличивая опасность для Украины.
  • Характеристики планирующих бомб УМПБ Д-30СН позволяют их использование не только из самолетов, но и из российского тяжелого реактивного БПЛА С-70 Охотник.

Россия увеличила производство планирующих бомб

В РФ активизировали производство планирующей бомбы УМПБ Д-30СН, имеющей доказанную дальность использования от 90 км.

И несмотря на то, что враг начал ее активно применять только в марте 2024 года, сейчас наблюдается достаточно стремительное масштабирование ее производства.

Об этом говорят серийные номера на обломках этих боеприпасов, публикуемых профильным Telegram-каналом, посвященным Воздушным силам Украины.

Обломки УМПБ

Если в начале их производство речь шла о медленных темпах, за зиму в общей сложности 110 единиц, то весной в РФ увеличили темпы до 161 единицы в месяц, а на уровне мая-июня вышли на показатели около 600 планирующих бомб УМПБ Д-30СН.

Учитывая, что пока российский военно-промышленный комплекс может работать в тепличных условиях без угрозы ударов и без дефицита ресурса, очевидно по состоянию на конец лета этих авиационных боеприпасов производится уже больше. Но даже темп в 600 единиц — это о 20 в сутки.

Особенно учитывая, что эти УМПБ Д-30СН враг активно использует для ударов по украинским городам, включая Харьков, Сумы и Запорожье.

И по сравнению с бомбами с комплектами УМПК, эти УМПБ Д-30СН враг может сбрасывать ее с более отдаленных рубежей или для поражения более отдаленных целей. А приблизительная разница между ними в дальности — около 30 км.

УМПБ Д-30СН: что известно

УМПБ Д-30СН является вновь боеприпасом ориентировочным весом около 250 кг. Концептуально он повторяет американскую GBU-39/B SDB I, даже с идеей его использовать не только из самолетов, но и для стрельбы из 300-мм "Смерча" аналогично GLSDB.

В некоторых источниках отмечено, что авиационная версия УМПБ Д-30СН имеет реактивный двигатель или ракетный ускоритель, позволяющий ему иметь именно такую дальность. В то же время, до сих пор его наличие под вопросом. В конце концов американская SDB и без двигателя летит на те же 90 км.

Также можно отметить, что носителями УМПБ Д-30СН являются не только фронтовые бомбардировщики Су-34, хотя сбрасывать их могут и Су-30 или Су-35, но и российский тяжелый реактивный БПЛА С-70 "Охотник".

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