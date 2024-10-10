Россия масштабирует производство планирующих бомб. Какова опасность для Украины

Планирующие бомбы УМПБ Д-30СН армия РФ активно использует для ударов по Харькову, Сумам и Запорожью. Россия производит до 600 подобных бомб в месяц.
Главные тезисы
- Россия активно увеличила производство планирующих бомб УМПБ Д-30СН до 600 в месяц, что создает серьезную угрозу для украинских городов, включая Харьков, Сумы и Запорожье.
- УМПБ Д-30СН имеют доказанную дальность использования от 90 км и могут быть применены для атак из отдаленных рубежей, увеличивая опасность для Украины.
- Характеристики планирующих бомб УМПБ Д-30СН позволяют их использование не только из самолетов, но и из российского тяжелого реактивного БПЛА С-70 Охотник.
Россия увеличила производство планирующих бомб
В РФ активизировали производство планирующей бомбы УМПБ Д-30СН, имеющей доказанную дальность использования от 90 км.
И несмотря на то, что враг начал ее активно применять только в марте 2024 года, сейчас наблюдается достаточно стремительное масштабирование ее производства.
Об этом говорят серийные номера на обломках этих боеприпасов, публикуемых профильным Telegram-каналом, посвященным Воздушным силам Украины.
Если в начале их производство речь шла о медленных темпах, за зиму в общей сложности 110 единиц, то весной в РФ увеличили темпы до 161 единицы в месяц, а на уровне мая-июня вышли на показатели около 600 планирующих бомб УМПБ Д-30СН.
Особенно учитывая, что эти УМПБ Д-30СН враг активно использует для ударов по украинским городам, включая Харьков, Сумы и Запорожье.
И по сравнению с бомбами с комплектами УМПК, эти УМПБ Д-30СН враг может сбрасывать ее с более отдаленных рубежей или для поражения более отдаленных целей. А приблизительная разница между ними в дальности — около 30 км.
УМПБ Д-30СН: что известно
УМПБ Д-30СН является вновь боеприпасом ориентировочным весом около 250 кг. Концептуально он повторяет американскую GBU-39/B SDB I, даже с идеей его использовать не только из самолетов, но и для стрельбы из 300-мм "Смерча" аналогично GLSDB.
Также можно отметить, что носителями УМПБ Д-30СН являются не только фронтовые бомбардировщики Су-34, хотя сбрасывать их могут и Су-30 или Су-35, но и российский тяжелый реактивный БПЛА С-70 "Охотник".
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