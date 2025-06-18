Росія мілітаризує старшокласників — запрошують влітку виготовляти зброю та шахеди

У Росії збройовий концерн "Калашников" шукає нових співробітників серед школярів від 16 років. Їм пропонують "літній підробіток".

Росія мілітаризує старшокласників: збиратимуть шахеди та виготовлятимуть зброю

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Концерн "Калашников", що виробляє зброю і боєприпаси, набирає для "літнього підробітку" школярів від 16 років.

Підліткам пропонують зарплати від 25 тис руб (близько 300 дол) і навчання роботі фрезерувальника, слюсаря, ливарника тощо.

Як зазначили в Центрі, така ініціатива "Калашникова" є частиною заходів з мілітаризації дітей і підлітків у Росії. Зокрема окрема економічна зона "Алабуга", де виробляють "Шахеди", вже набирає старшокласників у "трудові загони". Поширити

Також у російських школах запровадили обов'язковий курс, у рамках якого дітей вчать збирати дрони і керувати ними.