Росія мілітаризує старшокласників — запрошують влітку виготовляти зброю та шахеди
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія мілітаризує старшокласників — запрошують влітку виготовляти зброю та шахеди

Центр протидії дезінформації
дрон
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У Росії збройовий концерн "Калашников" шукає нових співробітників серед школярів від 16 років. Їм пропонують "літній підробіток".

Головні тези:

  • Концерн “Калашников” набирає школярів від 16 років на літній підробіток з виготовлення зброї та шахедів.
  • Ініціатива “Калашникова” стала частиною заходів з мілітаризації дітей і підлітків в Росії.
  • У російських школах запровадили обов'язковий курс зі збирання дронів та управління ними, спрямований на підготовку молодих людей для роботи на оборонних заводах.

Росія мілітаризує старшокласників: збиратимуть шахеди та виготовлятимуть зброю

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Концерн "Калашников", що виробляє зброю і боєприпаси, набирає для "літнього підробітку" школярів від 16 років.

Підліткам пропонують зарплати від 25 тис руб (близько 300 дол) і навчання роботі фрезерувальника, слюсаря, ливарника тощо.

Як зазначили в Центрі, така ініціатива "Калашникова" є частиною заходів з мілітаризації дітей і підлітків у Росії. Зокрема окрема економічна зона "Алабуга", де виробляють "Шахеди", вже набирає старшокласників у "трудові загони".

Також у російських школах запровадили обов'язковий курс, у рамках якого дітей вчать збирати дрони і керувати ними.

Залучаючи підлітків до роботи на підприємствах ВПК, російська влада прагне ще в школі створити резерв робітників для оборонних заводів, які відчувають серйозну нестачу робочої сили. Крім того, такими акціями кремль прагне отримати і потенційних контрактників для поповнення армії.

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