В России оружейный концерн "Калашников" ищет новых сотрудников среди школьников от 16 лет. Им предлагают "летнюю подработку".

Россия милитаризует старшеклассников: собирают шахеды и производят оружие

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Концерн "Калашников", производящий оружие и боеприпасы, набирает для "летней подработки" школьников от 16 лет.

Подросткам предлагают зарплаты от 25 тыс руб (около 300 долл.) и обучение работе фрезеровщика, слесаря, литейщика и т.д.

Как отметили в Центре, подобная инициатива "Калашникова" является частью мер по милитаризации детей и подростков в России. В частности, отдельная экономическая зона "Алабуга", где производят "Шахеды", уже набирает старшеклассников в "трудовые отряды". Поделиться

Также в русских школах был введен обязательный курс, в рамках которого детей учат собирать дроны и управлять ими.