Россия милитаризирует старшеклассников — приглашают летом производить оружие и шахеды

В России оружейный концерн "Калашников" ищет новых сотрудников среди школьников от 16 лет. Им предлагают "летнюю подработку".
Главные тезисы
- Оружейный концерн “Калашников” активно приглашает старшеклассников от 16 лет на летнюю подработку по изготовлению оружия и шахедов.
- Меры милитаризации детей в России включают введение обязательного курса по сбору дронов и управлению ими в школах.
- Инициативы по привлечению подростков к работе на оборонных заводах свидетельствуют о стремлении создать резерв рабочих для отрасли и пополнить армию.
Россия милитаризует старшеклассников: собирают шахеды и производят оружие
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Концерн "Калашников", производящий оружие и боеприпасы, набирает для "летней подработки" школьников от 16 лет.
Подросткам предлагают зарплаты от 25 тыс руб (около 300 долл.) и обучение работе фрезеровщика, слесаря, литейщика и т.д.
Также в русских школах был введен обязательный курс, в рамках которого детей учат собирать дроны и управлять ими.
Привлекая подростков к работе на предприятиях ВПК, российские власти стремятся еще в школе создать резерв рабочих для оборонных заводов, испытывающих серьезную нехватку рабочей силы. Кроме того, такими акциями кремль стремится получить и потенциальных контрактников для пополнения армии.
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