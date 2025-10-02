Росія модернізувала ракети "Іскандер" та "Кинджал" для атак по Україні

Росія вдосконалила ракети "Іскандер" та "Кинджал", щоб обходити українську ППО. Напередодні зими оновлені ракети серйозно пошкодили заводи з виробництва дронів і критичну інфраструктуру.

Російські ракети "Іскандер" та "Кинджал" почали обходити українські Patriot

За словами українських та західних чиновників, місяці руйнівних російських повітряних атак свідчать про те, що Москві вдалося модифікувати свої ракети, щоб уникнути української протиповітряної оборони.

Бомбардування, спрямовані проти українських виробників дронів цього літа, стали яскравим прикладом того, як Росія вдосконалила свої балістичні ракети, щоб ефективніше протидіяти американським батареям Patriot.

Нинішні та колишні українські та західні чиновники вважають, що Росія, ймовірно, модифікувала свою мобільну систему "Іскандер-М", яка запускає ракети з оціночною дальністю до 500 км, а також балістичні ракети "Кинджал", що запускаються з повітря і можуть пролітати до 480 км.

Зараз ракети рухаються по типовій траєкторії, а потім змінюють курс і пікірують під великим кутом або виконують маневри, які "заплутують і обходять" перехоплювачі Patriot.

Це "змінює правила гри для Росії", сказав один колишній український чиновник. Оскільки Київ також стикається з уповільненням постачань перехоплювачів ППО з США, ракетна кампанія знищила ключові військові об'єкти та критичну інфраструктуру напередодні зими.

Рівень перехоплення балістичних ракет Україною покращився протягом літа, досягнувши 37% у серпні, але впав до 6% у вересні, попри меншу кількість запусків.

1 жовтня ВПС України повідомили, що всі чотири ракети "Іскандер-М", випущені вночі, уникли оборони країни та влучили у цілі.

Цього літа ракетами було серйозно пошкоджено щонайменше чотири заводи з виробництва дронів у Києві та околицях. Згідно з публічними повідомленнями місцевих чиновників, це включало удар 28 серпня по об'єкту, що виробляє турецькі дрони Bayraktar.

Дві ракети, випущені під час цього удару, були націлені на офіси компанії, що проєктує та виробляє компоненти для безпілотних систем, повідомили два чиновники, ознайомлені з інцидентом.

Російські снаряди обійшли українську протиповітряну оборону і також пошкодили офіси делегації ЄС та Британської ради, які розташовувалися неподалік.

Перехоплювачі Patriot — єдині в арсеналі Києва, здатні збивати російські балістичні ракети. Крилаті ракети Москви можна збивати за допомогою менш досконалих засобів ППО, але оновлення російських ракет ускладнили цю задачу.