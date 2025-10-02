Россия модернизировала ракеты "Искандер" и "Кинжал" для атак по Украине

Россия усовершенствовала ракеты "Искандер" и "Кинжал", чтобы обходить украинскую ПВО. В преддверии зимы обновленные ракеты серьезно повредили заводы по производству дронов и критическую инфраструктуру.

Российские ракеты "Искандер" и "Кинжал" начали обходить украинские Patriot

По словам украинских и западных чиновников, месяцы разрушительных российских воздушных атак свидетельствуют о том, что Москве удалось модифицировать свои ракеты во избежание украинской противовоздушной обороны.

Бомбардировки, направленные против украинских производителей дронов этим летом, стали ярким примером того, как Россия усовершенствовала свои баллистические ракеты, чтобы более эффективно противодействовать американским батареям Patriot.

Нынешние и бывшие украинские и западные чиновники считают, что Россия, вероятно, модифицировала свою мобильную систему "Искандер-М", запускающую ракеты с оценочной дальностью до 500 км, а также запускающиеся с воздуха баллистические ракеты "Кинжал", которые могут пролетать до 480 км.

Сейчас ракеты двигаются по типичной траектории, а затем сменяют курс и пикируют под большим углом или выполняют маневры, которые "запутывают и обходят" перехватчики Patriot.

Это "меняет правила игры для России", сказал один бывший украинский чиновник. Поскольку Киев также сталкивается с замедлением поставок перехватчиков ПВО из США, ракетная кампания уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы.

Уровень перехвата баллистических ракет по Украине улучшился в течение лета, достигнув 37% в августе, но упал до 6% в сентябре, несмотря на меньшее количество запусков. Поделиться

1 октября ВВС Украины сообщили, что все четыре ракеты "Искандер-М", выпущенные ночью, избежали обороны страны и попали в цели.

Этим летом ракетами были серьезно повреждены по меньшей мере четыре завода по производству дронов в Киеве и окрестностях. Согласно публичным сообщениям местных чиновников, это включало удар 28 августа по объекту, производящему турецкие дроны Bayraktar.

Две ракеты, выпущенные во время этого удара, были нацелены на офисы проектирующей и производящей компоненты для беспилотных систем компании, сообщили два чиновника, ознакомленных с инцидентом.

Российские снаряды обошли украинскую противовоздушную оборону и также повредили находящиеся неподалеку офисы делегации ЕС и Британского совета. Поделиться

Перехватчики Patriot — единственные в арсенале Киева, способные сбивать российские баллистические ракеты. Крылатые ракеты Москвы можно сбивать с помощью менее совершенных средств ПВО, но обновление российских ракет усложнило эту задачу.