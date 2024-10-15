Росія може відновити найближчим часом обстріли України

Російські окупанти можуть відновити масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру найближчим часом. Ймовірно це станеться з початком опалювального сезону.
Головні тези:
- Росія може розпочати масовані атаки на українську енергетику найближчим часом.
- Є ймовірність обстрілів українських ядерних об'єктів Росією.
- Українська енергетика впроваджує інноваційні рішення для забезпечення безпеки в умовах війни.
- Зусилля ворога знищити економіку України не досягають бажаних цілей.
- Міжнародні організації та країни спільно працюють над підвищенням ядерної безпеки в Україні.
Росія може знову атакувати українську енергетику
Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко під час відкриття виставки "Енергетика в промисловості-2024", такі удари можуть бути очікуваними.
Він також підкреслив, що українська енергетика під час війни продемонструвала здатність впроваджувати інноваційні рішення, а спроби ворога знищити економіку України не досягають своїх цілей.
РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України
Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС. Глава держави Володимир Зеленський припускає, що РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України.
Український лідер наголосив, що він має намір поділитися цими новими даними з лідерами країн під час Генеральній асамблеї ООН протягом найближчих кількох днів.
Як уже згадувалося раніше, на початку вересня Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.
Сторони обговорили посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергооб’єктів.
Вони також дійшли висновку, що стабільне зовнішнє живлення є критичним для безпеки атомних станцій.
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