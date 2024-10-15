Росія може відновити найближчим часом обстріли України
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія може відновити найближчим часом обстріли України

Росія може відновити найближчим часом обстріли України
Read in English
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Російські окупанти можуть відновити масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру найближчим часом. Ймовірно це станеться з початком опалювального сезону.

Головні тези:

  • Росія може розпочати масовані атаки на українську енергетику найближчим часом.
  • Є ймовірність обстрілів українських ядерних об'єктів Росією.
  • Українська енергетика впроваджує інноваційні рішення для забезпечення безпеки в умовах війни.
  • Зусилля ворога знищити економіку України не досягають бажаних цілей.
  • Міжнародні організації та країни спільно працюють над підвищенням ядерної безпеки в Україні.

Росія може знову атакувати українську енергетику

Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко під час відкриття виставки "Енергетика в промисловості-2024", такі удари можуть бути очікуваними.

Можна прогнозувати масовані російські удари по енергетиці з початком опалювального сезону, — зазначив Литвиненко.

Він також підкреслив, що українська енергетика під час війни продемонструвала здатність впроваджувати інноваційні рішення, а спроби ворога знищити економіку України не досягають своїх цілей.

РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України

Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС. Глава держави Володимир Зеленський припускає, що РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України.

Український лідер наголосив, що він має намір поділитися цими новими даними з лідерами країн під час Генеральній асамблеї ООН протягом найближчих кількох днів.

Як уже згадувалося раніше, на початку вересня Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Сторони обговорили посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергооб’єктів.

Вони також дійшли висновку, що стабільне зовнішнє живлення є критичним для безпеки атомних станцій.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України ― Сибіга
МЗС України
ХАЕС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ здійснила понад 1000 атак на енергетичні об'єкти України з жовтня 2022 року
РФ здійснила понад 1000 атак на енергетичні об'єкти України з жовтня 2022 року
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні проходить масштабна ремонтна кампанія для стабілізації роботи енергосистеми
Міністерство енергетики України
Енергосистема

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?