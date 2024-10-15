Росія може відновити найближчим часом обстріли України

Російські окупанти можуть відновити масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру найближчим часом. Ймовірно це станеться з початком опалювального сезону.

Росія може знову атакувати українську енергетику

Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко під час відкриття виставки "Енергетика в промисловості-2024", такі удари можуть бути очікуваними.

Можна прогнозувати масовані російські удари по енергетиці з початком опалювального сезону, — зазначив Литвиненко. Поширити

Він також підкреслив, що українська енергетика під час війни продемонструвала здатність впроваджувати інноваційні рішення, а спроби ворога знищити економіку України не досягають своїх цілей.

РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України

Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС. Глава держави Володимир Зеленський припускає, що РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України.

Український лідер наголосив, що він має намір поділитися цими новими даними з лідерами країн під час Генеральній асамблеї ООН протягом найближчих кількох днів.

Як уже згадувалося раніше, на початку вересня Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Сторони обговорили посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергооб’єктів.