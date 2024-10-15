Россия может возобновить в ближайшее время обстрелы Украины

Российские оккупанты могут возобновить массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру в ближайшее время. Вероятно, это произойдет с началом отопительного сезона.
Главные тезисы
- Россия может возобновить обстрелы украинской энергетики в ближайшее время, особенно в связи с началом отопительного сезона.
- РФ использует китайские спутники для разведывательной работы над украинскими ядерными объектами, что поднимает вопросы безопасности.
- Глава Украины предполагает готовность РФ к ударам по ядерным объектам, что требует принятия соответствующих защитных мер.
- Обсуждение усиления ядерной безопасности на международном уровне и призыв к обеспечению стабильного энергоснабжения атомных станций.
- Важность инновационных решений в украинской энергетике в условиях военных действий и попытки врага уничтожить экономику страны.
Россия может снова атаковать украинскую энергетику
Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко на открытии выставки "Энергетика в промышленности-2024", такие удары могут быть ожидаемыми.
Он также подчеркнул, что украинская энергетика во время войны продемонстрировала способность внедрять инновационные решения, а попытки врага уничтожить экономику Украины не достигают своих целей.
РФ может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины
Россия использует китайские спутники для съемки украинских АЭС. Глава государства Владимир Зеленский предполагает, что РФ может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины.
Украинский лидер подчеркнул, что он намерен поделиться этими новыми данными с лидерами стран во время Генеральной ассамблеи ООН в ближайшие несколько дней.
Как уже упоминалось ранее, в начале сентября Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Стороны обсудили усиление ядерной безопасности в Украине, в частности, в контексте недопустимости обстрелов украинских АЭС и других энергообъектов.
Они также пришли к выводу, что стабильное внешнее питание является критическим для безопасности атомных станций.
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