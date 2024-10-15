Россия может возобновить в ближайшее время обстрелы Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия может возобновить в ближайшее время обстрелы Украины

Россия может возобновить в ближайшее время обстрелы Украины
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Источник:  Интерфакс-Украина

Российские оккупанты могут возобновить массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру в ближайшее время. Вероятно, это произойдет с началом отопительного сезона.

Главные тезисы

  • Россия может возобновить обстрелы украинской энергетики в ближайшее время, особенно в связи с началом отопительного сезона.
  • РФ использует китайские спутники для разведывательной работы над украинскими ядерными объектами, что поднимает вопросы безопасности.
  • Глава Украины предполагает готовность РФ к ударам по ядерным объектам, что требует принятия соответствующих защитных мер.
  • Обсуждение усиления ядерной безопасности на международном уровне и призыв к обеспечению стабильного энергоснабжения атомных станций.
  • Важность инновационных решений в украинской энергетике в условиях военных действий и попытки врага уничтожить экономику страны.

Россия может снова атаковать украинскую энергетику

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко на открытии выставки "Энергетика в промышленности-2024", такие удары могут быть ожидаемыми.

Можно прогнозировать массированные российские удары по энергетике с началом отопительного сезона, отметил Литвиненко.

Он также подчеркнул, что украинская энергетика во время войны продемонстрировала способность внедрять инновационные решения, а попытки врага уничтожить экономику Украины не достигают своих целей.

РФ может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины

Россия использует китайские спутники для съемки украинских АЭС. Глава государства Владимир Зеленский предполагает, что РФ может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что он намерен поделиться этими новыми данными с лидерами стран во время Генеральной ассамблеи ООН в ближайшие несколько дней.

Как уже упоминалось ранее, в начале сентября Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Стороны обсудили усиление ядерной безопасности в Украине, в частности, в контексте недопустимости обстрелов украинских АЭС и других энергообъектов.

Они также пришли к выводу, что стабильное внешнее питание является критическим для безопасности атомных станций.

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