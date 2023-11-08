Росія намагається повернути продану іншим країнам зброю — WSJ

Наразі Кремль намагається повернути частину проданої Пакистану, Єгипту, Білорусі і Бразилії зброї через великі втрати у війні проти України.

Як Кремль намагається повернути продану іншим країнам зброю

За інформацією журналістів видання із посиланням на власні джерела, у квітні минулого року делегація представників Росії, яка прибула із візитом до Єгипту, звернулась до президента країни Абдель Фаттаха аль-Сісі із проханням повернути більше сотні двигунів до російських вертольотів, які планувалось задіяти у війні проти України.

Автори матеріалу, посилаючись на джерела, зазначають, що президент Єгипту погодився повернути Росії двигуни, і поставки близько 150 двигунів, ймовірно, почнуться наступного місяця.

Ці переговори були частиною спроб Росії звернутися по допомогу до своїх давніх клієнтів, які десятиліттями купували російські літаки, ракети і системи протиповітряної оборони, що зробило Москву другим за величиною експортером озброєнь у світі. Протягом року Росія вела переговори з офіційними особами з Пакистану, Білорусі та Бразилії, намагаючись придбати двигуни для російських ударних і транспортних вертольотів, які її війська втратили на початку війни, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про переговори Москви щодо повернення власної зброї

Зазначається, що за словами двох співрозмовників видання, один з яких колишній офіцер російської розвідки, Кремль наразі таємно намагається викупити якомога більше проданої іншим країнам зброї власного виробництва.

Співрозмовники видання також підкреслюють, що розв’язана Кремлем злочинна війна проти України змусила Росію відмовитись від прибуткового експорту власних озброєнь, зокрема, Вірменії та Індії і наразі ця зброя відправляється на фронт.