В настоящее время Кремль пытается вернуть часть проданного Пакистана, Египта, Беларуси и Бразилии оружия из-за больших потерь в войне против Украины.

Как Кремль пытается вернуть проданное другим странам оружие

По информации журналистов издания со ссылкой на собственные источники, в апреле прошлого года прибывшая с визитом в Египет делегация представителей России обратилась к президенту страны Абдель Фаттаху аль-Сиси с просьбой вернуть более сотни двигателей к российским вертолетам, которые планировалось задействовать в войне против Украины.

Авторы материала, ссылаясь на источники, отмечают, что президент Египта согласился вернуть России двигатели и поставки около 150 двигателей, вероятно, начнутся в следующем месяце.

Эти переговоры были частью попыток России обратиться за помощью к своим давним клиентам, десятилетиями покупавшим российские самолеты, ракеты и системы противовоздушной обороны, что сделало Москву вторым по величине экспортером вооружений в мире. В течение года Россия вела переговоры с официальными лицами из Пакистана, Беларуси и Бразилии, пытаясь приобрести двигатели для российских ударных и транспортных вертолетов, потерявших ее войска в начале войны, - говорится в материале издания. Поделиться

Что известно о переговорах Москвы о возвращении собственного оружия

Отмечается, что по словам двух собеседников издания, один из которых бывший офицер российской разведки, Кремль тайно пытается выкупить как можно больше проданного другим странам оружия собственного производства.

Собеседники издания также подчеркивают, что развязанная Кремлем преступная война против Украины заставила Россию отказаться от прибыльного экспорта собственных вооружений, в частности, Армении и Индии и сейчас это оружие отправляется на фронт.