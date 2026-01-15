Росія нахабно розпочинає масштабну програму геологічної розвідки на ТОТ Донеччини
Росія нахабно розпочинає масштабну програму геологічної розвідки на ТОТ Донеччини

Служба зовнішньої розвідки України
розвідка

У 2026 році на тимчасово окупованій території Донецької області Росія планує розпочати масштабну програму геологорозвідувальних робіт, розраховану до 2031 року.

Головні тези:

  • Росія планує геологічну розвідку на окупованій Донеччині до 2031 року, з фокусом на стратегічні й рідкісні метали.
  • Фінансування робіт здійснюється коштом державного бюджету РФ, в надії компенсувати економічні провали через проблеми у нафтовій галузі.

Росія хоче розробляти надра ТОТ Донеччини

За даними розвідки, програма передбачає поетапні дослідження родовищ із фокусом на сировину, потрібну в сучасній економіці, зокрема стратегічні й рідкісні метали. Йдеться не про разові геологічні виїзди, а про довгострокові роботи, поділені на кілька етапів.

Базою для розвідки мають стати ще радянські геологічні матеріали. У пострадянський період дослідження в регіоні фактично зупинилися, тому нині окупаційна влада планує уточнювати й оновлювати дані, а також оцінювати перспективність об’єктів з погляду подальшого промислового освоєння.

Фінансування робіт заявлено коштом державного бюджету РФ, що є показовим, адже геологорозвідка потребує значних і тривалих вкладень без швидкої віддачі.

У СЗР зазначили, що активізація інтересу до українських надр відбувається на тлі погіршення ситуації в традиційних для Росії сировинних галузях.

Нафтова галузь РФ переживає серйозні труднощі: зростання собівартості видобутку, санкційні обмеження, проблеми з експортом і технологіями змушують кремль шукати альтернативні джерела доходів.

У цих умовах тимчасово окуповані українські території розглядаються як ресурсна база для латання бюджетних дір і підтримки воєнної економіки.

Фактично йдеться про цілеспрямоване використання українських земель і природних багатств для збагачення держави-агресора.

Росія, порушуючи норми міжнародного права, намагається компенсувати власні економічні провали коштом надр Донеччини, перетворюючи геологорозвідку не на інструмент розвитку регіону, а на механізм ресурсного пограбування окупованих територій.

