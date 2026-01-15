Росія нахабно розпочинає масштабну програму геологічної розвідки на ТОТ Донеччини

У 2026 році на тимчасово окупованій території Донецької області Росія планує розпочати масштабну програму геологорозвідувальних робіт, розраховану до 2031 року.

Росія хоче розробляти надра ТОТ Донеччини

За даними розвідки, програма передбачає поетапні дослідження родовищ із фокусом на сировину, потрібну в сучасній економіці, зокрема стратегічні й рідкісні метали. Йдеться не про разові геологічні виїзди, а про довгострокові роботи, поділені на кілька етапів.

Базою для розвідки мають стати ще радянські геологічні матеріали. У пострадянський період дослідження в регіоні фактично зупинилися, тому нині окупаційна влада планує уточнювати й оновлювати дані, а також оцінювати перспективність об’єктів з погляду подальшого промислового освоєння.

Фінансування робіт заявлено коштом державного бюджету РФ, що є показовим, адже геологорозвідка потребує значних і тривалих вкладень без швидкої віддачі.

У СЗР зазначили, що активізація інтересу до українських надр відбувається на тлі погіршення ситуації в традиційних для Росії сировинних галузях.

Нафтова галузь РФ переживає серйозні труднощі: зростання собівартості видобутку, санкційні обмеження, проблеми з експортом і технологіями змушують кремль шукати альтернативні джерела доходів.

У цих умовах тимчасово окуповані українські території розглядаються як ресурсна база для латання бюджетних дір і підтримки воєнної економіки.

Фактично йдеться про цілеспрямоване використання українських земель і природних багатств для збагачення держави-агресора.