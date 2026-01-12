Росія постачає гречку до США на рекордні суми — у чому причина

За перші 10 місяців 2025 року Росія стала найбільшим експортером гречки до США, посунувши на друге місце сусідню Канаду.

РФ стала найбільшою країною-експортеркою гречки до США

У грошовому еквіваленті різниця у постачанні невелика: Канада поставила крупи на 1,6 млн дол, водночас Росія — на 1,8 млн дол. Проте даний показник для російської гречки — найбільший з 2022 року, коли її продажі в США сягали 3,3 млн дол.

Решта експортерів вже відчутно відстають від двох лідерів, в тому числі і Україна, яка посіла третє місце:

Україна — 155,3 тис. дол.;

Китай — 121,7 тис. дол.;

Литва — 119,7 тис. дол.

Як зазначають аналітики, на першість РФ повпливала не стільки любов американців до російської гречки, скільки торгівельна політика США. Президент Трамп під час своєї другої каденції запровадив мита проти багатьох країн, в тому числі і на постачання агропродукції.

Водночас для Москви залишилася можливість безмитно експортувати на американський ринок товари, що не підпадають під санкції. В результаті склалася парадоксальна ситуація — країна-агресорка користується торговельними "вікнами можливостей", яких позбавлені інші країни.

Загалом гречку у світі вирощують всього 24 країни, серед яких Росія традиційно залишається головним експортером. Великі площі під цю культуру відвели ще за часів СРСР. Радянські науковці дійшли висновку, що гречка найбільш стійка до випромінювання у разі ядерної війни, і її можна вживати в їжу, тому культуру вирощували і робили стратегічні запаси крупи.