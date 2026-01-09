Росія та Китай беруть участь у військово-морських навчаннях поблизу ПАР

У період з 9 по 16 січня в територіальних водах Південно-Африканської Республіки заплановані багатонаціональні військово-морські навчання «Воля до миру 2026» (Will for Peace 2026). Про це повідомила пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.

Росія спільно з Китаєм бере участь у військових навчаннях

Захід офіційно підтверджений Об’єднаним оперативним командуванням Збройних сил ПАР (SANDF), яке повідомило, що ключову роль у плануванні та проведенні маневрів відіграватиме Китай.

Задекларованою метою навчань є відпрацювання спільних дій із гарантування морської безпеки, підвищення рівня координації між підрозділами та виконання завдань морського патрулювання. Захід позиціонується як міжвідомчі та багатонаціональні навчання за участю країн формату «БРІКС+».

Наразі підтверджено участь ВМС КНР, які направляють ракетний есмінець типу 052DL «Таншань», фрегат типу 054A «Жичжао» та судно забезпечення типу 903A «Тайху».

Також заявлена участь Російської Федерації – корвет класу «Стерегущий» із протичовновим вертольотом Ка-27 у супроводі танкера проєкту 160 «Ельня», а також Ірану, представленого кораблями 103-ї та 104-ї флотилій. Індія та Бразилія від участі в навчаннях відмовилися. Поширити

Китайські державні медіа подають «Волю до миру 2026» як приклад нової моделі безпекової співпраці країн Глобального півдня, фокусуючи на невоєнних загрозах, зокрема піратстві та тероризмі, а також на принципах невтручання і неспрямованості проти третіх сторін. У ширшому контексті навчання відображають прагнення Пекіна посилити власну роль у сфері безпеки без формального створення військово-політичного блоку.

У розвідці зазначають, що для Росії участь у навчаннях має суто демонстративний характер і спрямована на показ збереження військово-морської присутності поза межами регіонів традиційної відповідальності.