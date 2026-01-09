Росія та Китай беруть участь у військово-морських навчаннях поблизу ПАР

У період з 9 по 16 січня в територіальних водах Південно-Африканської Республіки заплановані багатонаціональні військово-морські навчання «Воля до миру 2026» (Will for Peace 2026). Про це повідомила пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.
Головні тези:
- Участь Росії та Китаю у військово-морських навчаннях в ПАР має демонстративний характер щодо підтримки міжнародної безпеки та координації заходів проти піратства й тероризму.
- Навчання проводяться у форматі країн «БРІКС+», з участю Ірану, Китаю та Росії.
Росія спільно з Китаєм бере участь у військових навчаннях
Захід офіційно підтверджений Об’єднаним оперативним командуванням Збройних сил ПАР (SANDF), яке повідомило, що ключову роль у плануванні та проведенні маневрів відіграватиме Китай.
Задекларованою метою навчань є відпрацювання спільних дій із гарантування морської безпеки, підвищення рівня координації між підрозділами та виконання завдань морського патрулювання. Захід позиціонується як міжвідомчі та багатонаціональні навчання за участю країн формату «БРІКС+».
Наразі підтверджено участь ВМС КНР, які направляють ракетний есмінець типу 052DL «Таншань», фрегат типу 054A «Жичжао» та судно забезпечення типу 903A «Тайху».
Китайські державні медіа подають «Волю до миру 2026» як приклад нової моделі безпекової співпраці країн Глобального півдня, фокусуючи на невоєнних загрозах, зокрема піратстві та тероризмі, а також на принципах невтручання і неспрямованості проти третіх сторін. У ширшому контексті навчання відображають прагнення Пекіна посилити власну роль у сфері безпеки без формального створення військово-політичного блоку.
У розвідці зазначають, що для Росії участь у навчаннях має суто демонстративний характер і спрямована на показ збереження військово-морської присутності поза межами регіонів традиційної відповідальності.
