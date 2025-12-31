Понад 200 військових літаків Китаю беруть участь у навчаннях поблизу Тайваню

Міністерство оборони Тайваню заявило, що під час військових навчань Китаю навколо острова зафіксували загалом 207 китайських військових літаків упродовж 48 годин до ранку середи.

За даними відомства, до 6 ранку за місцевим часом 125 літаків перетнули медіанну лінію Тайванської протоки і увійшли у зону ідентифікації протиповітряної оборони Тайваню. Зазначається, що в останні роки Китай дедалі частіше ігнорує цю неформальну межу.

Також повідомляється, що у вівторок між 09:00 і 13:00 за місцевим часом китайські військові двома хвилями здійснили пуски 27 ракет із прибережної провінції Фунцзянь у води на північ і південний захід від Тайваню.

31 грудня президент Тайваню Лай Чінте заявив, що тайванські військові оперативно відреагували на навчання Китаю, і розкритикував Пекін за його агресивні дії поблизу Японії та у Південнокитайському морі.

Того ж дня у Державному комітеті КНР з питань Тайваню повторили, що навчання є попередженням «сепаратистським силам, які прагнуть незалежності Тайваню, та зовнішньому втручанню».

Тим часом МЗС Японії висловило занепокоєння Китаю у зв’язку з військовими навчаннями, зазначивши, що вони «сприяють посиленню напруженості у Тайванській протоці».