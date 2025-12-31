Понад 200 військових літаків Китаю беруть участь у навчаннях поблизу Тайваню

Міністерство оборони Тайваню заявило, що під час військових навчань Китаю навколо острова зафіксували загалом 207 китайських військових літаків упродовж 48 годин до ранку середи.
Головні тези:
- Під час навчань поблизу Тайваню Китай використовував 207 військових літаків упродовж 48 годин.
- Китайські військові літаки перетнули медіанну лінію Тайванської протоки та виконали пуски ракет біля острова.
- Президент Тайваню Лай Чінте відреагував на навчання Китаю та осудив агресивні дії Пекіна.
Китай направив 207 військових літаків до Тайваню у межах навчань
За даними відомства, до 6 ранку за місцевим часом 125 літаків перетнули медіанну лінію Тайванської протоки і увійшли у зону ідентифікації протиповітряної оборони Тайваню. Зазначається, що в останні роки Китай дедалі частіше ігнорує цю неформальну межу.
31 грудня президент Тайваню Лай Чінте заявив, що тайванські військові оперативно відреагували на навчання Китаю, і розкритикував Пекін за його агресивні дії поблизу Японії та у Південнокитайському морі.
Того ж дня у Державному комітеті КНР з питань Тайваню повторили, що навчання є попередженням «сепаратистським силам, які прагнуть незалежності Тайваню, та зовнішньому втручанню».
Тим часом МЗС Японії висловило занепокоєння Китаю у зв’язку з військовими навчаннями, зазначивши, що вони «сприяють посиленню напруженості у Тайванській протоці».
