Понад 200 військових літаків Китаю беруть участь у навчаннях поблизу Тайваню
Read in English
Джерело:  Kyodo News

Міністерство оборони Тайваню заявило, що під час військових навчань Китаю навколо острова зафіксували загалом 207 китайських військових літаків упродовж 48 годин до ранку середи.

Головні тези:

  • Під час навчань поблизу Тайваню Китай використовував 207 військових літаків упродовж 48 годин.
  • Китайські військові літаки перетнули медіанну лінію Тайванської протоки та виконали пуски ракет біля острова.
  • Президент Тайваню Лай Чінте відреагував на навчання Китаю та осудив агресивні дії Пекіна.

Китай направив 207 військових літаків до Тайваню у межах навчань

За даними відомства, до 6 ранку за місцевим часом 125 літаків перетнули медіанну лінію Тайванської протоки і увійшли у зону ідентифікації протиповітряної оборони Тайваню. Зазначається, що в останні роки Китай дедалі частіше ігнорує цю неформальну межу.

Також повідомляється, що у вівторок між 09:00 і 13:00 за місцевим часом китайські військові двома хвилями здійснили пуски 27 ракет із прибережної провінції Фунцзянь у води на північ і південний захід від Тайваню.

31 грудня президент Тайваню Лай Чінте заявив, що тайванські військові оперативно відреагували на навчання Китаю, і розкритикував Пекін за його агресивні дії поблизу Японії та у Південнокитайському морі.

Того ж дня у Державному комітеті КНР з питань Тайваню повторили, що навчання є попередженням «сепаратистським силам, які прагнуть незалежності Тайваню, та зовнішньому втручанню».

Тим часом МЗС Японії висловило занепокоєння Китаю у зв’язку з військовими навчаннями, зазначивши, що вони «сприяють посиленню напруженості у Тайванській протоці».

Китай

