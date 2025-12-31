Более 200 военных самолетов Китая принимают участие в учениях вблизи Тайваня
Категория
Мир
Дата публикации

Более 200 военных самолетов Китая принимают участие в учениях вблизи Тайваня

самолеты
Читати українською
Источник:  Kyodo News

Министерство обороны Тайваня заявило, что во время военных учений Китая вокруг острова зафиксировали в общей сложности 207 китайских военных самолетов в течение 48 часов до утра среды.

Главные тезисы

  • Более 200 китайских военных самолетов приняли участие в учениях вблизи Тайваня, что вызвало беспокойство в регионе.
  • Китай пересек медианную линию Тайваньского пролива и совершил пуски ракет, столкнувшись с реакцией президента Тайваня Лай Чинте.
  • Ситуация вызвала обеспокоенность МИД Японии из-за возможного усиления напряженности в Тайваньском проливе.

Китай направил 207 военных самолетов в Тайвань в рамках учений

По данным ведомства, к 6 утра по местному времени 125 самолетов пересекли медианную линию Тайваньского пролива и вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Тайваня. Отмечается, что в последние годы Китай все чаще игнорирует этот неформальный предел.

Также сообщается, что во вторник между 09:00 и 13:00 по местному времени китайские военные двумя волнами совершили пуски 27 ракет из прибрежной провинции Фунцзянь в воды к северу и юго-западу от Тайваня.

31 декабря президент Тайваня Лай Чинте заявил, что тайваньские военные оперативно отреагировали на обучение Китаю, и подверг критике Пекин за его агрессивные действия вблизи Японии и в Южнокитайском море.

В тот же день в Государственном комитете КНР по Тайваню повторили, что обучение является предупреждением «сепаратистским силам, стремящимся к независимости Тайваня, и внешнему вмешательству».

Между тем, МИД Японии выразил обеспокоенность Китая в связи с военными учениями, отметив, что они «способствуют усилению напряженности в Тайванском проливе».

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Китай атакует Тайвань — данные инсайдеров
Что известно о планах Китая
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай выбрал дедлайн для захвата Тайваня
Что известно о планах Китая касательно Тайваня
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня — что известно
Китай

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?