Более 200 военных самолетов Китая принимают участие в учениях вблизи Тайваня

Министерство обороны Тайваня заявило, что во время военных учений Китая вокруг острова зафиксировали в общей сложности 207 китайских военных самолетов в течение 48 часов до утра среды.

По данным ведомства, к 6 утра по местному времени 125 самолетов пересекли медианную линию Тайваньского пролива и вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Тайваня. Отмечается, что в последние годы Китай все чаще игнорирует этот неформальный предел.

Также сообщается, что во вторник между 09:00 и 13:00 по местному времени китайские военные двумя волнами совершили пуски 27 ракет из прибрежной провинции Фунцзянь в воды к северу и юго-западу от Тайваня. Поделиться

31 декабря президент Тайваня Лай Чинте заявил, что тайваньские военные оперативно отреагировали на обучение Китаю, и подверг критике Пекин за его агрессивные действия вблизи Японии и в Южнокитайском море.

В тот же день в Государственном комитете КНР по Тайваню повторили, что обучение является предупреждением «сепаратистским силам, стремящимся к независимости Тайваня, и внешнему вмешательству».

Между тем, МИД Японии выразил обеспокоенность Китая в связи с военными учениями, отметив, что они «способствуют усилению напряженности в Тайванском проливе».