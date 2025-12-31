Более 200 военных самолетов Китая принимают участие в учениях вблизи Тайваня

Министерство обороны Тайваня заявило, что во время военных учений Китая вокруг острова зафиксировали в общей сложности 207 китайских военных самолетов в течение 48 часов до утра среды.
Главные тезисы
- Более 200 китайских военных самолетов приняли участие в учениях вблизи Тайваня, что вызвало беспокойство в регионе.
- Китай пересек медианную линию Тайваньского пролива и совершил пуски ракет, столкнувшись с реакцией президента Тайваня Лай Чинте.
- Ситуация вызвала обеспокоенность МИД Японии из-за возможного усиления напряженности в Тайваньском проливе.
Китай направил 207 военных самолетов в Тайвань в рамках учений
По данным ведомства, к 6 утра по местному времени 125 самолетов пересекли медианную линию Тайваньского пролива и вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Тайваня. Отмечается, что в последние годы Китай все чаще игнорирует этот неформальный предел.
31 декабря президент Тайваня Лай Чинте заявил, что тайваньские военные оперативно отреагировали на обучение Китаю, и подверг критике Пекин за его агрессивные действия вблизи Японии и в Южнокитайском море.
В тот же день в Государственном комитете КНР по Тайваню повторили, что обучение является предупреждением «сепаратистским силам, стремящимся к независимости Тайваня, и внешнему вмешательству».
Между тем, МИД Японии выразил обеспокоенность Китая в связи с военными учениями, отметив, что они «способствуют усилению напряженности в Тайванском проливе».
