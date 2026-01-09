Россия и Китай принимают участие в военно-морских учениях вблизи ЮАР

В период с 9 по 16 января в территориальных водах Южно-Африканской Республики запланированы многонациональные военно-морские учения "Воля к миру 2026" (Will for Peace 2026). Об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки Украины.
Главные тезисы
- Участие России и Китая в военно-морских учениях в ЮАР направлено на демонстрацию поддержания международной безопасности и координацию против пиратства и терроризма.
- Учения проводятся в формате стран 'БРИКС+' с участием Ирана, Китая и России, с упором на отработку морской безопасности и повышение координации между подразделениями.
Россия совместно с Китаем участвует в военных учениях
Мероприятие официально подтверждено Объединенным оперативным командованием Вооруженных сил ЮАР (SANDF), которое сообщило, что ключевую роль в планировании и проведении маневров будет играть Китай.
Задекларированной целью учений является отработка совместных действий по обеспечению морской безопасности, повышению уровня координации между подразделениями и выполнению задач морского патрулирования. Мероприятие позиционируется как межведомственное и многонациональное обучение с участием стран формата «БРИКС+».
В настоящее время подтверждено участие ВМС КНР, направляющих ракетный эсминец типа 052DL Таншань, фрегат типа 054A Жичжао и судно обеспечения типа 903A Тайху.
Китайские государственные медиа подают «Волю к миру 2026» в качестве примера новой модели сотрудничества сотрудничества Глобального юга, фокусируя на невоенных угрозах, в частности пиратстве и терроризме, а также на принципах невмешательства и ненаправленности против третьих сторон. В более широком контексте учения отражают стремление Пекина усилить свою роль в сфере безопасности без формального создания военно-политического блока.
В разведке отмечают, что для России участие в учениях носит сугубо демонстративный характер и направлено на показ сохранения военно-морского присутствия вне регионов традиционной ответственности.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-