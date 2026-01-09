Россия и Китай принимают участие в военно-морских учениях вблизи ЮАР

В период с 9 по 16 января в территориальных водах Южно-Африканской Республики запланированы многонациональные военно-морские учения "Воля к миру 2026" (Will for Peace 2026). Об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Россия совместно с Китаем участвует в военных учениях

Мероприятие официально подтверждено Объединенным оперативным командованием Вооруженных сил ЮАР (SANDF), которое сообщило, что ключевую роль в планировании и проведении маневров будет играть Китай.

Задекларированной целью учений является отработка совместных действий по обеспечению морской безопасности, повышению уровня координации между подразделениями и выполнению задач морского патрулирования. Мероприятие позиционируется как межведомственное и многонациональное обучение с участием стран формата «БРИКС+».

В настоящее время подтверждено участие ВМС КНР, направляющих ракетный эсминец типа 052DL Таншань, фрегат типа 054A Жичжао и судно обеспечения типа 903A Тайху.

Также заявлено участие Российской Федерации — корвет класса «Стерегущий» с противолодочным вертолетом Ка-27 в сопровождении танкера проекта 160 «Эльня», а также Ирана, представленного кораблями 103-й и 104-й флотилий. Индия и Бразилия от участия в учениях отказались.

Китайские государственные медиа подают «Волю к миру 2026» в качестве примера новой модели сотрудничества сотрудничества Глобального юга, фокусируя на невоенных угрозах, в частности пиратстве и терроризме, а также на принципах невмешательства и ненаправленности против третьих сторон. В более широком контексте учения отражают стремление Пекина усилить свою роль в сфере безопасности без формального создания военно-политического блока.

В разведке отмечают, что для России участие в учениях носит сугубо демонстративный характер и направлено на показ сохранения военно-морского присутствия вне регионов традиционной ответственности.