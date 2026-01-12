Россия поставляет гречку в США на рекордные суммы — в чем причина
Россия поставляет гречку в США на рекордные суммы — в чем причина

За первые 10 месяцев 2025 года Россия стала крупнейшим экспортером гречки в США, отодвинув на второе место соседнюю Канаду.

Главные тезисы

  • Россия стала лидером поставок гречки в США за счет отмены пошлин Трампом, что стало одной из ключевых причин.
  • Россия остается главным экспортером гречки благодаря большим площадям под эту культуру, выделенным еще в СССР.

РФ стала крупнейшей страной-экспортером гречки в США

В денежном эквиваленте разница в поставках невелика: Канада поставила крупы на 1,6 млн. дол., в то же время Россия — на 1,8 млн. дол. Однако данный показатель для российской гречки — самый большой с 2022 года, когда ее продажи в США достигали 3,3 млн дол.

Остальные экспортеры уже ощутимо отстают от двух лидеров, в том числе и занявшей третье место Украины:

  • Украина — 155,3 тыс. долл.;

  • Китай — 121,7 тыс. долл.;

  • Литва — 119,7 тыс. дол.

Как отмечают аналитики, на первенство РФ повлияла не столько любовь американцев к российской гречихе, сколько торговая политика США. Президент Трамп во время второй каденции ввел пошлины против многих стран, в том числе и на поставки агропродукции.

В то же время для Москвы осталась возможность беспошлинно экспортировать на американский рынок не подпадающие под санкции товары. В результате сложилась парадоксальная ситуация — страна-агрессорка пользуется торговыми "окнами возможностей", которых лишены другие страны.

В общей сложности гречку в мире выращивают всего 24 страны, среди которых Россия традиционно остается главным экспортером. Большие площади под эту культуру отвели еще при СССР. Советские ученые пришли к выводу, что гречка наиболее устойчива к излучению в случае ядерной войны, и ее можно употреблять в пищу, поэтому культуру выращивали и производили стратегические запасы крупы.

Если брать не гречку, а зерновые культуры, то по ним российский экспорт за границу основан прежде всего на воровстве. Все зерно с временно оккупированных территорий Россия считает своим, так же не гнушаясь пользоваться для его перевозки украинской инфраструктурой, например, в Бердянском порту.

