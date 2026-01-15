В 2026 году на временно оккупированной территории Донецкой области Россия планирует приступить к масштабной программе геологоразведочных работ, рассчитанной до 2031 года.

Россия хочет разрабатывать недра ВОТ Донеччины

По данным разведки, программа предусматривает поэтапные исследования месторождений с фокусом на сырье, необходимое в современной экономике, в том числе стратегические и редкие металлы. Речь идет не о разовых геологических выездах, а о долгосрочных работах, разделенных на несколько этапов.

Базой для разведки должны стать советские геологические материалы. В постсоветский период исследования в регионе фактически остановились, поэтому ныне оккупационные власти планируют уточнять и обновлять данные, а также оценивать перспективность объектов с точки зрения дальнейшего промышленного освоения.

Финансирование работ заявлено на средства государственного бюджета РФ, что является показательным, ведь геологоразведка нуждается в значительных и длительных вложениях без быстрой отдачи.

В СВР отметили, что активизация интереса к украинским недрам происходит на фоне ухудшения ситуации в традиционных для России сырьевых отраслях.

Нефтяная ветвь РФ испытывает серьезные трудности: рост себестоимости добычи, санкционные ограничения, трудности с экспортом и технологиями принуждают кремль находить альтернативные источники доходов.

В этих условиях временно оккупированные украинские территории рассматриваются как ресурсная база для латания бюджетных дыр и поддержки военной экономики.

Фактически речь идет о целенаправленном использовании украинских земель и природных богатств для обогащения государства-агрессора.