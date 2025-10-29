"Росія не шкодує живої сили". У ЗСУ описали стан справ на Куп'янському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

"Росія не шкодує живої сили". У ЗСУ описали стан справ на Куп'янському напрямку

окупанти
Джерело:  Укрінформ

На Куп'янському напрямку ворог продовжує просуватися малими групами піхоти.

Головні тези:

  • Ворог на Куп'янському напрямку фронту продовжує просуватися малими групами піхоти, демонструючи силову активність.
  • Російська армія давить живою силою і використовує стандартну тактику малого просочування, знищуючи будівлі та ворожі війська.
  • Ворог має значну перевагу в живій силі та продовжує вести інтенсивні атаки, використовуючи дану перевагу до зими.

Росія давить живою силою — Трегубов

Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Там дійсно намагаються закріплюватися, чіплятися за будівлі північної частини міста і проходити далі, і в тому числі прориватися рейдовими діями до центру. Будівлі знищуються, росіяни в них знищуються, але, знову таки, це стандартна для росіян тактика малого просочування. Вона використовується зараз уздовж усієї лінії розмежування, в тому числі і поза нашою зоною відповідальності.

Віктор Трегубов

Віктор Трегубов

Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил

Він додав, що ворог має суттєву перевагу в живій силі, яку не шкодує. Така інтенсивність дій ворога спостерігатиметься до зими.

В них їх (військових — ред.) поки що достатньо для того, щоб вести наступ саме такої інтенсивності, якою вони зараз ведуть. У них не так багато залишилося часу на те, щоб досягти якихось великих успіхів. Бо взимку буде трішки важче все це робити, й інтенсивність має бути знижена так чи інакше. Бо якщо мова йде про атаки малих груп, то малими групами ну не так ефективно діяти взимку. Але проте вони будуть їх гнати, вони будуть тиснути, в тому числі на Куп’янському напрямку.

Також речник зауважив, що наразі ворог тисне на всіх напрямках фронту — на всій Харківщині, включно з Вовчанськом, Куп'янськом, і на Лиманському напрямку.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Що насправді відбувається навколо Купʼянська — відео
Ситуація навколо Купʼянська - останні подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський спростував російські фейки щодо оточення ЗСУ в районі Куп'янська та Покровська
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Угруповання об'єднаних сил спростувало брехливі заяви Путіна щодо "оточення ЗСУ" у Куп'янську
Куп'янськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?