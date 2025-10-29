"Росія не шкодує живої сили". У ЗСУ описали стан справ на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку ворог продовжує просуватися малими групами піхоти.
Головні тези:
- Ворог на Куп'янському напрямку фронту продовжує просуватися малими групами піхоти, демонструючи силову активність.
- Російська армія давить живою силою і використовує стандартну тактику малого просочування, знищуючи будівлі та ворожі війська.
- Ворог має значну перевагу в живій силі та продовжує вести інтенсивні атаки, використовуючи дану перевагу до зими.
Росія давить живою силою — Трегубов
Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Він додав, що ворог має суттєву перевагу в живій силі, яку не шкодує. Така інтенсивність дій ворога спостерігатиметься до зими.
Також речник зауважив, що наразі ворог тисне на всіх напрямках фронту — на всій Харківщині, включно з Вовчанськом, Куп'янськом, і на Лиманському напрямку.
