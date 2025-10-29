"Россия не жалеет живой силы". У ВСУ описали положение дел на Купянском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

"Россия не жалеет живой силы". У ВСУ описали положение дел на Купянском направлении

оккупанты
Читати українською
Источник:  Укринформ

В Купянском направлении враг продолжает продвигаться малыми группами пехоты.

Главные тезисы

  • Враг продолжает продвигаться на Купянском направлении малыми группами пехоты, демонстрируя силовую активность.
  • Российская армия использует тактику малой утечки и уничтожает здания и вражеские войска.
  • Враг имеет преимущество в живой силе и продолжает вести интенсивные атаки, что будет наблюдаться до зимы.

Россия давит живой силой — Трегубов

Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Там действительно пытаются закрепляться, цепляться за здания северной части города и проходить дальше, и в том числе прорываться рейдовыми действиями в центр. Здания уничтожаются, россияне в них уничтожаются, но, опять же, это стандартная для россиян тактика малой утечки. Она используется сейчас вдоль всей линии разграничения, в том числе и вне нашей зоны ответственности.

Виктор Трегубов

Виктор Трегубов

Начальник управления коммуникации Группировка Объединенных сил

Он добавил, что враг имеет существенное преимущество в живой силе, которую не жалеет. Такая интенсивность действий врага будет наблюдаться до зимы.

В них их (военных — ред.) пока достаточно для того, чтобы вести наступление именно такой интенсивности, какой они сейчас ведут. У них не так много осталось времени на то, чтобы добиться каких-то больших успехов. Потому что зимой будет немного тяжелее все это делать, и интенсивность должна быть снижена так или иначе. Поскольку если речь идет об атаках малых групп, то малыми группами ну не так эффективно действовать зимой. Но, тем не менее, они будут их гнать, они будут давить, в том числе на Купянском направлении.

Также спикер отметил, что сейчас враг давит по всем направлениям фронта — по всей Харьковщине, включая Волчанск, Купянский, и на Лиманском направлении.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что на самом деле происходит вокруг Купянска — видео
Ситуация вокруг Купянска — последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский опроверг российские фейки насчет окружения ВСУ в районе Купянска и Покровска
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Группировка объединенных сил опровергла лживые заявления Путина насчет "окружения ВСУ" в Купянске
Купянск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?