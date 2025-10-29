"Россия не жалеет живой силы". У ВСУ описали положение дел на Купянском направлении

Россия давит живой силой — Трегубов

Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Там действительно пытаются закрепляться, цепляться за здания северной части города и проходить дальше, и в том числе прорываться рейдовыми действиями в центр. Здания уничтожаются, россияне в них уничтожаются, но, опять же, это стандартная для россиян тактика малой утечки. Она используется сейчас вдоль всей линии разграничения, в том числе и вне нашей зоны ответственности. Виктор Трегубов Начальник управления коммуникации Группировка Объединенных сил

Он добавил, что враг имеет существенное преимущество в живой силе, которую не жалеет. Такая интенсивность действий врага будет наблюдаться до зимы.

В них их (военных — ред.) пока достаточно для того, чтобы вести наступление именно такой интенсивности, какой они сейчас ведут. У них не так много осталось времени на то, чтобы добиться каких-то больших успехов. Потому что зимой будет немного тяжелее все это делать, и интенсивность должна быть снижена так или иначе. Поскольку если речь идет об атаках малых групп, то малыми группами ну не так эффективно действовать зимой. Но, тем не менее, они будут их гнать, они будут давить, в том числе на Купянском направлении. Поделиться

Также спикер отметил, что сейчас враг давит по всем направлениям фронта — по всей Харьковщине, включая Волчанск, Купянский, и на Лиманском направлении.