"Россия не жалеет живой силы". У ВСУ описали положение дел на Купянском направлении

В Купянском направлении враг продолжает продвигаться малыми группами пехоты.
Главные тезисы
- Враг продолжает продвигаться на Купянском направлении малыми группами пехоты, демонстрируя силовую активность.
- Российская армия использует тактику малой утечки и уничтожает здания и вражеские войска.
- Враг имеет преимущество в живой силе и продолжает вести интенсивные атаки, что будет наблюдаться до зимы.
Россия давит живой силой — Трегубов
Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Он добавил, что враг имеет существенное преимущество в живой силе, которую не жалеет. Такая интенсивность действий врага будет наблюдаться до зимы.
Также спикер отметил, что сейчас враг давит по всем направлениям фронта — по всей Харьковщине, включая Волчанск, Купянский, и на Лиманском направлении.
