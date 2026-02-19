Росія не хоче припинення війни проти України — розвідслужби 5 країн Європи

У європейських розвідках песимістично налаштовані щодо шансів на досягнення цього року угоди про припинення війни в Україні, попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що така перспектива "досить близька".

Про це пише Reuters, яке нещодавно поспілкувалося з керівниками п'яти європейських розвідувальних служб. У статті йдеться, що на умовах анонімності розвідники розповіли, що Росія не хоче швидкого припинення війни.

За словами чотирьох із них, Москва використовує переговори зі США, щоб просувати послаблення санкцій та укладати ділові угоди. Один із керівників розвідки назвав мирні переговори, останній раунд яких відбувся цього тижня в Женеві, "театром переговорів". Поширити

Видання зауважило, що ці твердження "вказують на разючу прірву в поглядах між європейськими столицями та Білим домом, який, за словами України, хоче укласти мирну угоду до червня".

Росія не прагне мирної угоди. Вона прагне своїх стратегічних цілей, які не змінилися, — зазначив один із керівників європейської розвідки, мовляв, серед її цілей — усунення українського президента Володимира Зеленського та перетворення України на "нейтральний" буфер для Заходу.

За словами другого керівника розвідки, головна проблема полягає в тому, що Росія не хоче і не потребує швидкого миру, а її економіка "не перебуває на межі колапсу".

Пояснюючи територіальні питання, через які Україна і Росія не можуть дійти згоди, другий керівник розвідки сказав, що якщо Росія отримає решту Донецької області, вона може бути задоволена територіально, але при цьому не досягне своєї мети — "повалення прозахідного уряду Зеленського".

Третій керівник розвідки заявив, що існує хибне переконання, що нібито якщо України поступиться Донецькою областю, це швидко призведе до мирної угоди. За його словами, якщо це станеться, Росія потім висуне наступні вимоги.

За словами двох чиновників, Москва намагається розділити переговори, що ведуться за посередництва США, на два різні напрямки: один зосереджений на війні, а другий — на двосторонніх угодах зі Штатами, які включатимуть послаблення санкцій для Росії. Поширити

Видання нагадало, що Зеленський з посиланням на розвідку заявляв, що американські та російські представники обговорювали двосторонню угоду про співпрацю на суму до 12 трильйонів доларів, запропоновану російським посланцем Кирилом Дмитрієвим.

Один із керівник європейської розвідки розповів, що ця пропозиція була розроблена, аби зацікавити як Трампа, так і російських олігархів, які не отримали вигоди від війни через санкції, але чию лояльність російському президенту Володимиру Путіну потрібно зберегти, оскільки російська економіка стикається з дедалі більшими труднощами.

Утім, як наголосив чиновник, зрештою Росія є "стійким суспільством", здатним витримати труднощі. Однак третій чиновник сказав, що РФ зіткнеться з "дуже високими" фінансовими ризиками вже у другій половині 2026 року.