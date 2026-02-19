Россия не хочет прекращения войны против Украины — разведслужбы 5 стран Европы
Россия не хочет прекращения войны против Украины — разведслужбы 5 стран Европы

Источник:  Reuters

В европейских разведках пессимистично настроены по поводу шансов на достижение в этом году соглашения о прекращении войны в Украине, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что такая перспектива "достаточно близка".

Главные тезисы

  • Европейские разведслужбы пессимистично настроены относительно шансов на прекращение войны в Украине в ближайшем будущем.
  • Россия стремится устранить украинского президента Зеленского и превратить Украину в “нейтральный” буфер для Запада, не воспринимая мирное соглашение как необходимость.

Европейские разведки пессимистически настроены по окончании войны РФ против Украины

Об этом пишет Reuters, которое недавно пообщалось с руководителями пяти европейских разведывательных служб. В статье говорится, что на условиях анонимности разведчики рассказали, что Россия не хочет скорейшего прекращения войны.

По словам четырех из них, Москва использует переговоры с США, чтобы продвигать ослабление санкций и заключать деловые соглашения. Один из руководителей разведки назвал мирные переговоры, последний раунд которых состоялся на этой неделе в Женеве "театром переговоров".

Издание отметило, что эти утверждения "указывают на поразительную бездну во взглядах между европейскими столицами и Белым домом, который, по словам Украины, хочет заключить мирное соглашение до июня".

Россия не стремится к мирному соглашению. Она стремится к своим изменившимся стратегическим целям, — отметил один из руководителей европейской разведки, мол, среди ее целей — устранение украинского президента Владимира Зеленского и превращение Украины в "нейтральный" буфер для Запада.

По словам второго руководителя разведки, главная проблема состоит в том, что Россия не хочет и не нуждается в быстром мире, а ее экономика "не находится на грани коллапса".

Объясняя территориальные вопросы, по которым Украина и Россия не могут прийти к согласию, второй руководитель разведки сказал, что если Россия получит остальные Донецкую область, она может быть удовлетворена территориально, но при этом не достигнет своей цели — "свержения прозападного правительства Зеленского".

Третий руководитель разведки заявил, что существует заблуждение, что якобы если Украина уступит Донецкую область, это быстро приведет к мирному соглашению. По его словам, если это произойдет, Россия потом предъявит следующие требования.

По словам двух чиновников, Москва пытается разделить переговоры, ведущиеся при посредничестве США, на два разных направления: одно сосредоточено на войне, а другое — на двусторонних соглашениях со Штатами, которые будут включать ослабление санкций для России.

Издание напомнило, что Зеленский со ссылкой на разведку заявлял, что американские и российские представители обсуждали двустороннее соглашение о сотрудничестве на сумму до 12 триллионов долларов, предложенное российским посланником Кириллом Дмитриевым.

Один из руководителей европейской разведки рассказал, что это предложение было разработано, чтобы заинтересовать как Трампа, так и российских олигархов, не получивших выгоды от войны из-за санкций, но чью лояльность российскому президенту Владимиру Путину нужно сохранить, поскольку российская экономика сталкивается с растущими трудностями.

Впрочем, как отметил чиновник, в конце концов, Россия является "устойчивым обществом", способным выдержать трудности. Однако третий чиновник сказал, что РФ столкнется с "очень высокими" финансовыми рисками уже во второй половине 2026 года.

