Росія не збирається видавати Сирії президента-втікача Асада

Тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа заявив, що Кремль відхилив запит сирійської влади видати експрезидента Башара Асада в обмін на присутність російських військ у країні.

Асад залишається у Москві

За словами аль-Шараа, Асад втік до Росії на початку грудня, а у січні сирійські чиновники звернулися до Кремля із запитом передати його Дамаску як умову для збереження військової присутності РФ у Сирії. Однак російські чиновники відхилили цей запит, додав аль-Шараа.

Видання зазначає, що це вперше сирійський тимчасовий президент публічно визнав реакцію Росії на запит про видачу Асада. Проте сирійська влада, схоже, відкрита до переговорів із Кремлем, зазначають у NYT.

Росія є постійним членом Ради безпеки (ООН — ред.). Зброя Сирії повністю російська. Існує багато продовольчих та енергетичних угод, на які Сирія покладалася протягом багатьох років. Ми повинні брати до уваги ці сирійські інтереси.

Він сказав, що Москва укомплектовувала сирійську армію протягом десятиліть, маючи на увазі, що його країна може знову потребувати підтримки Росії або інших країн у майбутньому.

До цього часу ми не мали пропозицій від інших країн щодо заміни сирійської зброї, яка переважно виробляється у Росії. Поширити

Він додав, що його уряд веде перемовини із Туреччиною та Росією, натякнувши на можливість майбутньої військової підтримки з боку цих країн.

Туреччина має військову присутність у Сирії, і Росія також має військову присутність. Ми анулювали попередні угоди між Сирією та іншими країнами і перебуваємо у процесі розробки нових угод.

Видання зазначило, що тимчасовий президент Сирії також є відкритим до закупівлі додаткової зброї з Росії та інших країн.