Нова влада Сирії висунула жорстку вимогу Росії щодо Асада
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Світ
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Нова влада Сирії висунула жорстку вимогу Росії щодо Асада

Асад і Путін
Джерело:  Al Arabiya

Новий очільник Сирії Ахмед аш-Шараа зажадав від російського диктатора Володимира Путіна видати колишнього сирійського диктатора Башара Асада для судового розгляду в Дамаску. 

Головні тези:

  • Це може спричинити серйозний міжнародний конфлікт через підтримку Росією Башара Асада.
  • Питання екстрадиції залишається предметом політичних та юридичних дискусій.

Від Кремля вимагають екстрадиції Башара Асада

Що важливо розуміти, країна-агресорка РФ надала Асаду політичний притулок, проте наразі нове керівництво Сирії вимагає його екстрадиції для проведення правового процесу.

Журналісти поки не дізналися інших подробиць щодо вимог Дамаску до Кремля.

Ця ситуація може призвести до серйозного міжнародного конфлікту, адже Москва, підтримуючи Башара Асада під час його правління, тепер може зіткнутися з дипломатичним тиском з боку нової влади Сирії та її союзників.

Згідно з даними журналістів, питання екстрадиції залишатиметься предметом політичних та юридичних дискусій.

Як уже згадувалося раніше, Башар Асад, який очолював Сирію протягом багатьох років, утік до Росії на початку грудня минулого року.

Це сталося після того, як повстанці, очолювані угрупованням Хайят Тахрір аш-Шам, за менш ніж два тижні наступу з півночі країни захопили Дамаск.

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