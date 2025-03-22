Новий очільник Сирії Ахмед аш-Шараа зажадав від російського диктатора Володимира Путіна видати колишнього сирійського диктатора Башара Асада для судового розгляду в Дамаску.

Від Кремля вимагають екстрадиції Башара Асада

Що важливо розуміти, країна-агресорка РФ надала Асаду політичний притулок, проте наразі нове керівництво Сирії вимагає його екстрадиції для проведення правового процесу.

Журналісти поки не дізналися інших подробиць щодо вимог Дамаску до Кремля.

Ця ситуація може призвести до серйозного міжнародного конфлікту, адже Москва, підтримуючи Башара Асада під час його правління, тепер може зіткнутися з дипломатичним тиском з боку нової влади Сирії та її союзників. Поширити

Згідно з даними журналістів, питання екстрадиції залишатиметься предметом політичних та юридичних дискусій.

Як уже згадувалося раніше, Башар Асад, який очолював Сирію протягом багатьох років, утік до Росії на початку грудня минулого року.