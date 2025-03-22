Нова влада Сирії висунула жорстку вимогу Росії щодо Асада

Новий очільник Сирії Ахмед аш-Шараа зажадав від російського диктатора Володимира Путіна видати колишнього сирійського диктатора Башара Асада для судового розгляду в Дамаску.
Головні тези:
- Це може спричинити серйозний міжнародний конфлікт через підтримку Росією Башара Асада.
- Питання екстрадиції залишається предметом політичних та юридичних дискусій.
Від Кремля вимагають екстрадиції Башара Асада
Що важливо розуміти, країна-агресорка РФ надала Асаду політичний притулок, проте наразі нове керівництво Сирії вимагає його екстрадиції для проведення правового процесу.
Журналісти поки не дізналися інших подробиць щодо вимог Дамаску до Кремля.
Згідно з даними журналістів, питання екстрадиції залишатиметься предметом політичних та юридичних дискусій.
Як уже згадувалося раніше, Башар Асад, який очолював Сирію протягом багатьох років, утік до Росії на початку грудня минулого року.
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