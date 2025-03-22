Новые власти Сирии выдвинули жесткое требование России касательно Асада
Категория
Мир
Дата публикации

Новые власти Сирии выдвинули жесткое требование России касательно Асада

От Кремля требуют экстрадиции Башара Асада
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Источник:  Al Arabiya

Новый глава Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от российского диктатора Владимира Путина выдать бывшего сирийского диктатора Башара Асада для судебного разбирательства в Дамаске.

Главные тезисы

  • Это может повлечь за собой серьезный международный конфликт из-за поддержки Россией Башара Асада.
  • Вопрос экстрадиции остается предметом политических и юридических дискуссий.

От Кремля требуют экстрадиции Башара Асада

Что важно понимать, страна-агрессорка РФ предоставила Асаду политическое убежище, однако новое руководство Сирии требует его экстрадиции для проведения правового процесса.

Журналисты пока не узнали других подробностей относительно требований Дамаска к Кремлю.

Эта ситуация может привести к серьезному международному конфликту, ведь Москва, поддерживая Башара Асада во время его правления, теперь может столкнуться с дипломатическим давлением новой власти Сирии и ее союзников.

Согласно данным журналистов, вопрос экстрадиции будет оставаться предметом политических и юридических дискуссий.

Как уже упоминалось ранее, Башар Асад сбежал в Россию в начале декабря прошлого года.

Это произошло после того, как повстанцы, возглавляемые группировкой Хайят Тахрир аш-Шам, за менее чем две недели наступления с севера страны захватили Дамаск.

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