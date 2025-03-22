Новые власти Сирии выдвинули жесткое требование России касательно Асада

Новый глава Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от российского диктатора Владимира Путина выдать бывшего сирийского диктатора Башара Асада для судебного разбирательства в Дамаске.
Главные тезисы
- Это может повлечь за собой серьезный международный конфликт из-за поддержки Россией Башара Асада.
- Вопрос экстрадиции остается предметом политических и юридических дискуссий.
От Кремля требуют экстрадиции Башара Асада
Что важно понимать, страна-агрессорка РФ предоставила Асаду политическое убежище, однако новое руководство Сирии требует его экстрадиции для проведения правового процесса.
Журналисты пока не узнали других подробностей относительно требований Дамаска к Кремлю.
Согласно данным журналистов, вопрос экстрадиции будет оставаться предметом политических и юридических дискуссий.
Как уже упоминалось ранее, Башар Асад сбежал в Россию в начале декабря прошлого года.
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