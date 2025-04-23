Россия не собирается выдавать Сирии беглого президента Асада
Категория
Мир
Дата публикации

Россия не собирается выдавать Сирии беглого президента Асада

Асад
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Источник:  The New York Times

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что Кремль отклонил запрос сирийских властей выдать экспрезидента Башара Асада в обмен на присутствие российских войск в стране.

Главные тезисы

  • Россия отклонила запрос сирийских властей о выдаче президента Асада, что может повлиять на военное присутствие в Сирии.
  • Сирийский временный президент заявил о переговорах по военному присутствию с Турцией и Россией.

Асад остается в Москве

По словам аль-Шараа, Асад бежал в Россию в начале декабря, а в январе сирийские чиновники обратились в Кремль с запросом передать его Дамаску как условие для сохранения военного присутствия РФ в Сирии. Однако российские чиновники отклонили этот запрос, добавил аль-Шара.

Издание отмечает, что впервые сирийский временный президент публично признал реакцию России на запрос о выдаче Асада. Однако сирийские власти, похоже, открыты для переговоров с Кремлем, отмечают в NYT.

Россия является постоянным членом Совета безопасности (ООН — ред.). Оружие Сирии полностью русское. Существует много продовольственных и энергетических соглашений, которые Сирия полагалась на протяжении многих лет. Мы должны принимать во внимание эти сирийские интересы.

Он сказал, что Москва укомплектовала сирийскую армию в течение десятилетий, имея в виду, что его страна может снова нуждаться в поддержке России или других стран в будущем.

До сих пор у нас не было предложений от других стран по замене сирийского оружия, которое в основном производится в России.

Он добавил, что его правительство ведет переговоры с Турцией и Россией, намекнув на возможность предстоящей военной поддержки со стороны этих стран.

У Турции есть военное присутствие в Сирии, и у России также есть военное присутствие.

Издание отметило, что временный президент Сирии также открыт для закупки дополнительного оружия из России и других стран.

Аль-Шараа подчеркнул, что любые новые соглашения о военном присутствии должны гарантировать "независимость Сирии, стабильность ее безопасности и то, что присутствие ни одной страны не создает угрозы или опасности для других стран через сирийскую территорию".

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