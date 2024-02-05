Росія не здатна забезпечити технікою нові резерви армії — аналітики

Російська оборонна промисловість, ймовірно, не зможе повністю забезпечити технікою та озброєнням нові резерви, попри здатність армії РФ підтримувати нинішній темп операцій та зусилля щодо розширення російської "оборонки".

Російська "оборонка" не зможе забезпечити технікою нові резерви армії РФ

Аналітики ISW зазначають, що російське командування схильна помилково розглядати резервну складову як "бездонну діжку". Повідомляється, що російська промисловість здатна виробляти близько 250-300 "нових та ґрунтовно модернізованих" танків щорічно.

Крім того, заводи росіян можуть ремонтувати та ставити на хід не більше 250-300 танків після тривалого зберігання, або після пошкоджень у боях.

Зазначається, що навіть з урахуванням вищих оцінок російська "оборонка" навряд чи зможе забезпечити технікою масштабнішу мобілізацію живої сили, і, ймовірно, їй доведеться різко нарощувати свої потужності для підтримки більших наступальних операцій, на що знадобиться значний час.

При цьому експерти ISW продовжують вважати, що Росія матиме змогу розширити свою технічну базу і накопичити ресурси, якщо вона збереже ініціативу на всьому театрі військових дій протягом 2024 року, хоча навряд чи такою мірою, щоб забезпечити великі маси мобілізованих резервістів, або призовників.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 810 російських загарбників, а з техніки знищено: