Россия не способна обеспечить техникой новые резервы армии – аналитики

Российская оборонная промышленность, вероятно, не сможет полностью обеспечить техникой и вооружением новые резервы, невзирая на способность армии РФ поддерживать нынешний темп операций и усилия по расширению российской "оборонки".

Российская "оборонка" не сможет обеспечить техникой новые резервы армии РФ

Аналитики ISW отмечают, что российское командование склонно ошибочно рассматривать резервную составляющую как "бездонную бочку". Сообщается, что российская промышленность способна производить около 250-300 "новых и модернизированных" танков ежегодно.

Кроме того, заводы россиян могут ремонтировать и ставить на ход не более 250-300 танков после длительного хранения или после повреждений в боях.

Отмечается, что даже с учетом более высоких оценок российская "оборонка" вряд ли сможет обеспечить техникой более масштабную мобилизацию живой силы, и, вероятно, ей придется резко наращивать свои мощности для поддержки больших наступательных операций, на что потребуется значительное время.

При этом эксперты ISW продолжают считать, что Россия сможет расширить свою техническую базу и накопить ресурсы, если она сохранит инициативу на всем театре военных действий в течение 2024 года, хотя вряд ли в такой мере, чтобы обеспечить большие массы мобилизованных резервистов или призывников.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 810 российских захватчиков, а по технике уничтожено: