Росія отримає пропорційну відповідь на спроби влаштувати зимовий блекаут в Україні — Зеленський
Джерело:  Укрінформ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримає пропорційну відповідь на спроби влаштувати взимку блекаут в Україні: як що вони його влаштують у Києві, то отримають його і в Москві.

Головні тези:

  • Зеленський погрожує Росії пропорційною відповіддю на блекаут в Україні.
  • Висловлення Зеленського підкреслює невідкладність у забезпеченні енергетичної безпеки України.
  • Україна та її партнери не планують починати конфлікт, але готові на адекватну відповідь у разі загроз.

Про це глава держави заявив журналістам під час брифінгу.

Якщо Росія кожну зиму ставить собі за мету блекаут в Україні, то я не впевнений, що відповідь України і партнерів має бути іншою. Росія повинна знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими, вони не є агресорами, але це не значить, що вони слабкі. Не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом столиці України, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут і в столиці Росії.

Зеленський зазначив, що обговорював це питання з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі у Нью-Йорку.

