Росія отримає пропорційну відповідь на спроби влаштувати зимовий блекаут в Україні — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримає пропорційну відповідь на спроби влаштувати взимку блекаут в Україні: як що вони його влаштують у Києві, то отримають його і в Москві.
Головні тези:
- Зеленський погрожує Росії пропорційною відповіддю на блекаут в Україні.
- Висловлення Зеленського підкреслює невідкладність у забезпеченні енергетичної безпеки України.
- Україна та її партнери не планують починати конфлікт, але готові на адекватну відповідь у разі загроз.
Росія отримає відповідь на спроби влаштувати блекаут в Україні — Зеленський
Про це глава держави заявив журналістам під час брифінгу.
Зеленський зазначив, що обговорював це питання з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі у Нью-Йорку.
