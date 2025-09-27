Россия получит пропорциональный ответ на попытки устроить зимний блэкаут в Украине — Зеленський
Категория
Украина
Дата публикации

Россия получит пропорциональный ответ на попытки устроить зимний блэкаут в Украине — Зеленський

блэкаут
Читати українською
Источник:  Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получит пропорциональный ответ на попытки устроить зимой блекаут в Украине: если они устроят его в Киеве, то получат его и в Москве.

Главные тезисы

  • Россия получит пропорциональный ответ на попытки устроить блэкаут в Украине, заявил президент Зеленский.
  • Украина и ее партнеры готовы на адекватный ответ в случае угроз и подчеркивают важность обеспечения энергетической безопасности.
  • Заявление президента Украины о пропорциональном ответе на угрозы блэкаута было сделано после обсуждения с президентом США Дональдом Трампом.

Россия получит ответ на попытки устроить блэкаут в Украине — Зеленский

Об этом глава государства заявил журналистам в ходе брифинга.

Если Россия каждую зиму ставит своей целью блэкаут в Украине, то я не уверен, что ответ Украины и партнеров должен быть другим. Россия должна знать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми, они не агрессоры, но это не значит, что они слабы. Не нужно проявлять слабость. Если угрожают блэкаутом столицы Украины, то в Кремле должны знать, что будет блэкаут и в столице России.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Нью-Йорке.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский обратился к Трампу с тайной просьбой
Зеленский пытался договориться с Трампом
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин лжет миру об успехах РФ в войне против Украины — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"В Польшу летели 92 российских дрона". Зеленский раскрыл подробности атаки РФ 10 сентября
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?