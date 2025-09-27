Россия получит пропорциональный ответ на попытки устроить зимний блэкаут в Украине — Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получит пропорциональный ответ на попытки устроить зимой блекаут в Украине: если они устроят его в Киеве, то получат его и в Москве.
Главные тезисы
- Россия получит пропорциональный ответ на попытки устроить блэкаут в Украине, заявил президент Зеленский.
- Украина и ее партнеры готовы на адекватный ответ в случае угроз и подчеркивают важность обеспечения энергетической безопасности.
- Заявление президента Украины о пропорциональном ответе на угрозы блэкаута было сделано после обсуждения с президентом США Дональдом Трампом.
Россия получит ответ на попытки устроить блэкаут в Украине — Зеленский
Об этом глава государства заявил журналистам в ходе брифинга.
Зеленский отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Нью-Йорке.
