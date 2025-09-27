Россия получит пропорциональный ответ на попытки устроить зимний блэкаут в Украине — Зеленський

Если Россия каждую зиму ставит своей целью блэкаут в Украине, то я не уверен, что ответ Украины и партнеров должен быть другим. Россия должна знать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми, они не агрессоры, но это не значит, что они слабы. Не нужно проявлять слабость. Если угрожают блэкаутом столицы Украины, то в Кремле должны знать, что будет блэкаут и в столице России.