Наступного тижня Держдума РФ розгляне урядовий законопроєкт про перегляд показників федерального бюджету. Основна причина невідкладних дій — величезний дисбаланс дохідної та видаткової частин бюджету.
Головні тези:
- Держдума РФ готується до перегляду федерального бюджету через великий дисбаланс доходів та витрат.
- Підтримка війни проти України призводить до зростання дефіциту бюджету на 220%.
- Уряд РФ планує збільшити податковий тиск на бізнес для нормалізації економічної ситуації.
Росія перебуває на порозі кризи в економіці через війну проти України
Посилення негативних тенденцій в економіці Росії є наслідком суттєвого перевищення рівня витрат над доходами, насамперед через необхідність живити криваву машину війни проти України, наголосили у Службі зовнішньої розвідки.
Як ідеться у повідомленні, через дисбаланс уряд РФ змушений переглянути федеральний бюджет на 2025 рік у бік збільшення його дефіциту на 220% (з 12 млрд дол до 42 млрд дол). При цьому Міністерство фінансів РФ декларує незмінність прогнозованого показника зростання ВВП — на рівні 2,5%, пояснюючи свою логіку очікуваним "збільшенням ненафтогазових доходів".
Насправді це означає безпрецедентне в історії сучасної Росії зростання податкового тиску на бізнес.
Згідно із заявою міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, "пріоритети бюджету РФ залишаються незмінними… всі цілі національного розвитку будуть виконані незалежно від зовнішніх умов і чинників…".
Проте, зазначили у Службі зовнішньої розвідки, міністр фінансів замовчує той факт, що дохідна частина бюджету Росії більш ніж на 30% залежить від експорту російської нафти. За перший квартал 2025 року нафта марки urals суттєво втратила в ціні.
На сьогодні закупки російської нафти у портах Приморськ і Новоросійськ коливаються на рівні $47-$49 США за барель, тоді як у бюджет закладалася вартість на рівні $69,7 за барель. Відтак падіння нафтогазових доходів РФ у річному вираженні може становити до 30% або 30–40 мільярдів доларів, що фактично дорівнює дефіциту бюджету Росії на цей рік.
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