Росія перебуває на порозі нечуваної економічної кризи через війну проти України — що відомо
Категорія
Економіка
Дата публікації

Росія перебуває на порозі нечуваної економічної кризи через війну проти України — що відомо

Служба зовнішньої розвідки України
окупанти
Read in English

Наступного тижня Держдума РФ розгляне урядовий законопроєкт про перегляд показників федерального бюджету. Основна причина невідкладних дій — величезний дисбаланс дохідної та видаткової частин бюджету.

Головні тези:

  • Держдума РФ готується до перегляду федерального бюджету через великий дисбаланс доходів та витрат.
  • Підтримка війни проти України призводить до зростання дефіциту бюджету на 220%.
  • Уряд РФ планує збільшити податковий тиск на бізнес для нормалізації економічної ситуації.

Росія перебуває на порозі кризи в економіці через війну проти України

Посилення негативних тенденцій в економіці Росії є наслідком суттєвого перевищення рівня витрат над доходами, насамперед через необхідність живити криваву машину війни проти України, наголосили у Службі зовнішньої розвідки.

Як ідеться у повідомленні, через дисбаланс уряд РФ змушений переглянути федеральний бюджет на 2025 рік у бік збільшення його дефіциту на 220% (з 12 млрд дол до 42 млрд дол). При цьому Міністерство фінансів РФ декларує незмінність прогнозованого показника зростання ВВП — на рівні 2,5%, пояснюючи свою логіку очікуваним "збільшенням ненафтогазових доходів".

Насправді це означає безпрецедентне в історії сучасної Росії зростання податкового тиску на бізнес.

Для нормалізації ситуації в економіці уряд РФ запланував збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб на 180%, податку на прибуток підприємств — на 110%, а податку на додану вартість — на 17%. При цьому до 30% підприємств малого та середнього бізнесу в Росії вже зараз перебувають на межі банкрутства. До кінця поточного року прогнозується збільшення цього показника до 50%.

Згідно із заявою міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, "пріоритети бюджету РФ залишаються незмінними… всі цілі національного розвитку будуть виконані незалежно від зовнішніх умов і чинників…".

Проте, зазначили у Службі зовнішньої розвідки, міністр фінансів замовчує той факт, що дохідна частина бюджету Росії більш ніж на 30% залежить від експорту російської нафти. За перший квартал 2025 року нафта марки urals суттєво втратила в ціні.

На сьогодні закупки російської нафти у портах Приморськ і Новоросійськ коливаються на рівні $47-­$49 США за барель, тоді як у бюджет закладалася вартість на рівні $69,7 за барель. Відтак падіння нафтогазових доходів РФ у річному вираженні може становити до 30% або 30–40 мільярдів доларів, що фактично дорівнює дефіциту бюджету Росії на цей рік.

У контексті маніпулювання офіційною статистикою аналогічна ситуація з рівнем інфляції. Російський уряд закладає показник на рівні 7,6%, тоді як, за нашими оцінками, уже сьогодні реальна інфляція в Росії перевищує 20%.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Коли економіка Росії зазнає краху — відповідь аналітиків
Танки
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Коли економіка РФ відчує серйозні наслідки війни — прогноз аналітиків
Росія
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка РФ наближається до краху. У США висміяли дії Путіна
Салліван

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?