Росія перебуває на порозі кризи в економіці через війну проти України

Посилення негативних тенденцій в економіці Росії є наслідком суттєвого перевищення рівня витрат над доходами, насамперед через необхідність живити криваву машину війни проти України, наголосили у Службі зовнішньої розвідки.

Як ідеться у повідомленні, через дисбаланс уряд РФ змушений переглянути федеральний бюджет на 2025 рік у бік збільшення його дефіциту на 220% (з 12 млрд дол до 42 млрд дол). При цьому Міністерство фінансів РФ декларує незмінність прогнозованого показника зростання ВВП — на рівні 2,5%, пояснюючи свою логіку очікуваним "збільшенням ненафтогазових доходів".

Насправді це означає безпрецедентне в історії сучасної Росії зростання податкового тиску на бізнес.

Для нормалізації ситуації в економіці уряд РФ запланував збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб на 180%, податку на прибуток підприємств — на 110%, а податку на додану вартість — на 17%. При цьому до 30% підприємств малого та середнього бізнесу в Росії вже зараз перебувають на межі банкрутства. До кінця поточного року прогнозується збільшення цього показника до 50%. Поширити

Згідно із заявою міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, "пріоритети бюджету РФ залишаються незмінними… всі цілі національного розвитку будуть виконані незалежно від зовнішніх умов і чинників…".

Проте, зазначили у Службі зовнішньої розвідки, міністр фінансів замовчує той факт, що дохідна частина бюджету Росії більш ніж на 30% залежить від експорту російської нафти. За перший квартал 2025 року нафта марки urals суттєво втратила в ціні.

На сьогодні закупки російської нафти у портах Приморськ і Новоросійськ коливаються на рівні $47-­$49 США за барель, тоді як у бюджет закладалася вартість на рівні $69,7 за барель. Відтак падіння нафтогазових доходів РФ у річному вираженні може становити до 30% або 30–40 мільярдів доларів, що фактично дорівнює дефіциту бюджету Росії на цей рік.