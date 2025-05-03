На следующей неделе Госдума РФ рассмотрит правительственный законопроект о пересмотре показателей федерального бюджета. Основная причина безотлагательных действий – огромный дисбаланс доходной и расходной частей бюджета.
Главные тезисы
- Российская экономика на пороге кризиса из-за огромного дисбаланса в федеральном бюджете, вызванного поддержкой войны с Украиной.
- Правительство РФ готовится пересмотреть бюджет на 2025 год, планируя увеличить его дефицит на 220%, что потребует увеличения налогового давления на бизнес.
- Поддержка войны и существенное превышение расходов над доходами приведут к увеличению налогов на доходы физических лиц, на прибыль предприятий и добавленную стоимость.
Россия находится на пороге кризиса в экономике из-за войны против Украины
Ужесточение негативных тенденций в экономике России является следствием существенного превышения уровня расходов над доходами, в первую очередь из-за необходимости питать кровавую машину войны против Украины, подчеркнули в Службе внешней разведки.
Как говорится в сообщении, из-за дисбаланса правительство РФ вынуждено пересмотреть федеральный бюджет на 2025 год в сторону увеличения его дефицита на 220% (с 12 млрд долл. до 42 млрд долл.). При этом Министерство финансов РФ декларирует неизменность прогнозируемого показателя роста ВВП — на уровне 2,5%, объясняя свою логику ожидаемым "увеличением ненефтегазовых доходов".
На самом деле, это означает беспрецедентный в истории современной России рост налогового давления на бизнес.
Согласно заявлению министра финансов России Антона Силуанова, "приоритеты бюджета РФ остаются неизменными… все цели национального развития будут выполнены вне зависимости от внешних условий и факторов…".
Однако, отметили в Службе внешней разведки, министр финансов умалчивает о том, что доходная часть бюджета России более чем на 30% зависит от экспорта российской нефти. За первый квартал 2025 года нефть марки Urals существенно потеряла в цене.
На сегодняшний день закупки российской нефти в портах Приморск и Новороссийск колеблются на уровне $47-$49 США за баррель, тогда как в бюджет закладывалась стоимость на уровне $69,7 за баррель. Следовательно, падение нефтегазовых доходов РФ в годовом выражении может составить до 30% или 30–40 миллиардов долларов, что фактически равно дефициту бюджета России на этот год.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-