Россия находится на пороге кризиса в экономике из-за войны против Украины

Ужесточение негативных тенденций в экономике России является следствием существенного превышения уровня расходов над доходами, в первую очередь из-за необходимости питать кровавую машину войны против Украины, подчеркнули в Службе внешней разведки.

Как говорится в сообщении, из-за дисбаланса правительство РФ вынуждено пересмотреть федеральный бюджет на 2025 год в сторону увеличения его дефицита на 220% (с 12 млрд долл. до 42 млрд долл.). При этом Министерство финансов РФ декларирует неизменность прогнозируемого показателя роста ВВП — на уровне 2,5%, объясняя свою логику ожидаемым "увеличением ненефтегазовых доходов".

На самом деле, это означает беспрецедентный в истории современной России рост налогового давления на бизнес.

Для нормализации ситуации в экономике правительство РФ запланировало увеличение поступлений от налога на доходы физических лиц на 180%, налога на прибыль предприятий — на 110%, а налога на добавленную стоимость — на 17%. При этом до 30% предприятий малого и среднего бизнеса в России уже сейчас находятся на грани банкротства. К концу текущего года прогнозируется увеличение этого показателя до 50%. Поделиться

Согласно заявлению министра финансов России Антона Силуанова, "приоритеты бюджета РФ остаются неизменными… все цели национального развития будут выполнены вне зависимости от внешних условий и факторов…".

Однако, отметили в Службе внешней разведки, министр финансов умалчивает о том, что доходная часть бюджета России более чем на 30% зависит от экспорта российской нефти. За первый квартал 2025 года нефть марки Urals существенно потеряла в цене.

На сегодняшний день закупки российской нефти в портах Приморск и Новороссийск колеблются на уровне $47-$49 США за баррель, тогда как в бюджет закладывалась стоимость на уровне $69,7 за баррель. Следовательно, падение нефтегазовых доходов РФ в годовом выражении может составить до 30% или 30–40 миллиардов долларов, что фактически равно дефициту бюджета России на этот год.