Росія переорієнтувала повітряні удари по Україні з енергетики на логістику — Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів 30 січня спеціальний селектор по ситуації в регіонах України та відновлювальних роботах.

Росія б’є по логістиці України

Зеленський зазначив, що за минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах, але ще вчора вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах.

Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці. Поширити

Також тривають удари дронів по звичайній забудові в містах. Було застосування і балістичної ракети проти Харківщини — пошкоджено склади звичайного цивільного виробництва, і це американська компанія.

У Запоріжжі «шахеди» вдарили по одному з районів міста. Майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону, по містах Дніпровщини, і найбільше по Нікополю. Складна ситуація в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Володимир Зеленський Президент України

Була доповідь по Донеччині. Окремо розглянули ситуацію в Черкаській області: потрібно зробити значно більше, щоб гарантувати людям базові потреби, і особливо для будинків з електроопаленням.

Додаткові сили залучаються для Києва: станом на цей ранок було 378 багатоповерхових будинків без опалення. Звітували також по ситуації на Київщині, Полтавщині, в Кіровоградській області, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, в Чернівецькій області, на Хмельниччині та Житомирщині.

Окремі завдання — для міністра оборони України та командувача Повітряних сил ЗСУ щодо розбудови захисту від дронів по лінії між Херсоном і Запоріжжям.