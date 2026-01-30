Росія переорієнтувала повітряні удари по Україні з енергетики на логістику — Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів 30 січня спеціальний селектор по ситуації в регіонах України та відновлювальних роботах.
Головні тези:
- Росія переорієнтувала удари з енергетики на логістику України, зазначив Президент Володимир Зеленський.
- Удари дронів по звичайній забудові в містах та балістичні ракети призвели до пошкоджень у різних регіонах України.
- Ситуація складна на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та інших областях, де тривають удари та потребується додатковий захист.
Росія б’є по логістиці України
Зеленський зазначив, що за минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах, але ще вчора вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах.
Також тривають удари дронів по звичайній забудові в містах. Було застосування і балістичної ракети проти Харківщини — пошкоджено склади звичайного цивільного виробництва, і це американська компанія.
Була доповідь по Донеччині. Окремо розглянули ситуацію в Черкаській області: потрібно зробити значно більше, щоб гарантувати людям базові потреби, і особливо для будинків з електроопаленням.
Додаткові сили залучаються для Києва: станом на цей ранок було 378 багатоповерхових будинків без опалення. Звітували також по ситуації на Київщині, Полтавщині, в Кіровоградській області, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, в Чернівецькій області, на Хмельниччині та Житомирщині.
Окремі завдання — для міністра оборони України та командувача Повітряних сил ЗСУ щодо розбудови захисту від дронів по лінії між Херсоном і Запоріжжям.
