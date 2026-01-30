Россия переориентировала воздушные удары по Украине с энергетики на логистику — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Россия переориентировала воздушные удары по Украине с энергетики на логистику — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Владимир Зеленский провел 30 января специальный селектор по ситуации в регионах Украины и восстановительных работах.

Главные тезисы

  • Россия сменила приоритетные цели воздушных ударов на Украину с энергетики на логистику, подчеркнул Президент Украины.
  • Удары дронов и ракет привели к повреждениям в различных областях страны, требуется дополнительная защита.

Россия бьет по логистике Украины

Зеленский отметил, что за минувшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем было поражение именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.

Фиксируем сейчас переориентацию русской армии на удары по логистике.

Также продолжаются удары дронов по обычной застройке в городах. Было применение и баллистической ракеты против Харьковщины — повреждены склады обычного гражданского производства, и это американская компания.

В Запорожье "шахеды" ударили по одному из районов города. Почти круглосуточно продолжаются удары FPV-дронов по Херсону, по городам Днепровщины, и больше всего по Никополю. Сложная ситуация в приграничных Черниговщине, Сумщине, Харьковщине.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Был доклад по Донбасу. Отдельно рассмотрели ситуацию в Черкасской области: нужно сделать гораздо больше, чтобы гарантировать людям базовые нужды, особенно для домов с электроотоплением.

Дополнительные силы привлекаются для Киева: на это утро было 378 многоэтажных домов без отопления. Отчитывались также по ситуации в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской.

Отдельные задачи — для министра обороны Украины и командующего Воздушными силами ВСУ по развитию защиты от дронов по линии между Херсоном и Запорожьем.

В прошлом году были соответствующие решения Ставки, которые на сегодняшний день реализованы только частично. Поручил провести проверку и представить меры реагирования. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия прямо не договаривалась с Украиной об энергетическом перемирии — Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назвал необходимое условие для подписания Украиной гарантий безопасности со США
США
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Публично приглашаю Путина приехать в Киев — если решится". Зеленский ответил на упреки России
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?