Россия переориентировала воздушные удары по Украине с энергетики на логистику — Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел 30 января специальный селектор по ситуации в регионах Украины и восстановительных работах.

Россия бьет по логистике Украины

Зеленский отметил, что за минувшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем было поражение именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.

Фиксируем сейчас переориентацию русской армии на удары по логистике. Поделиться

Также продолжаются удары дронов по обычной застройке в городах. Было применение и баллистической ракеты против Харьковщины — повреждены склады обычного гражданского производства, и это американская компания.

В Запорожье "шахеды" ударили по одному из районов города. Почти круглосуточно продолжаются удары FPV-дронов по Херсону, по городам Днепровщины, и больше всего по Никополю. Сложная ситуация в приграничных Черниговщине, Сумщине, Харьковщине. Владимир Зеленский Президент Украины

Был доклад по Донбасу. Отдельно рассмотрели ситуацию в Черкасской области: нужно сделать гораздо больше, чтобы гарантировать людям базовые нужды, особенно для домов с электроотоплением.

Дополнительные силы привлекаются для Киева: на это утро было 378 многоэтажных домов без отопления. Отчитывались также по ситуации в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской.

Отдельные задачи — для министра обороны Украины и командующего Воздушными силами ВСУ по развитию защиты от дронов по линии между Херсоном и Запорожьем.