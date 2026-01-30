Россия переориентировала воздушные удары по Украине с энергетики на логистику — Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел 30 января специальный селектор по ситуации в регионах Украины и восстановительных работах.
Главные тезисы
- Россия сменила приоритетные цели воздушных ударов на Украину с энергетики на логистику, подчеркнул Президент Украины.
- Удары дронов и ракет привели к повреждениям в различных областях страны, требуется дополнительная защита.
Россия бьет по логистике Украины
Зеленский отметил, что за минувшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем было поражение именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
Также продолжаются удары дронов по обычной застройке в городах. Было применение и баллистической ракеты против Харьковщины — повреждены склады обычного гражданского производства, и это американская компания.
Был доклад по Донбасу. Отдельно рассмотрели ситуацию в Черкасской области: нужно сделать гораздо больше, чтобы гарантировать людям базовые нужды, особенно для домов с электроотоплением.
Дополнительные силы привлекаются для Киева: на это утро было 378 многоэтажных домов без отопления. Отчитывались также по ситуации в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской.
Отдельные задачи — для министра обороны Украины и командующего Воздушными силами ВСУ по развитию защиты от дронов по линии между Херсоном и Запорожьем.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-