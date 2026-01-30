Зеленский назвал необходимое условие для подписания Украиной гарантий безопасности со США

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что гарантии безопасности с США следует подписать к заключению основного мирного соглашения.
Главные тезисы
- Гарантии безопасности с США необходимо подписать к заключению основного мирного соглашения, по мнению президента Украины.
- Численность украинской армии важна для веры общества в справедливость и является ключевым компонентом гарантий безопасности.
Гарантии безопасности из США следует подписать к заключению мирного соглашения с РФ — Зеленский
Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.
По его словам, он подчеркивал американской стороне, что подписание гарантий безопасности важно, ведь обществу необходимо видеть реальный прогресс.
Зеленский отметил, что вопрос численности украинской армии является составляющей веры общества в справедливость, поэтому также входит в пакет гарантий безопасности.
И когда мы говорим о вопросе, который мы проработали — 800 тысяч армия, — это все до веры наших людей в справедливость. Армия будет такова. Наполнение армии — это в пакете гарантий безопасности с Америкой. Есть военное приложение, которое составляли наши военные вместе, там есть соответствующее оружие.
Президент выразил надежду, что после подписания документа информация о вооружениях, на которые может рассчитывать Украина, станет публичной.
Президент подчеркнул, что документы о гарантиях безопасности, по его убеждению, должны быть подписаны для принятия финальных решений.
И потому я считаю, что эти документы нужно подписывать перед финальным решением. На мой взгляд, это верный шаг.
Он также подчеркнул, что подписание гарантий безопасности является проявлением доброй воли и не означает автоматических обязательств без завершения войны.
По словам Президента, он не видит проблемы в том, что гарантии безопасности начнут действовать после войны.
И в чем проблема, если написано, что гарантии безопасности будут действовать тогда, когда война закончится? Я ее не вижу. Поэтому Украина и говорит, что этот элемент наших договоренностей готов.
