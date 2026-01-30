Зеленский назвал необходимое условие для подписания Украиной гарантий безопасности со США

Гарантии безопасности из США следует подписать к заключению мирного соглашения с РФ — Зеленский

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

Я считаю, что если документ о гарантиях безопасности готов, и они не являются условием для чего-то еще, то может быть подписание. Поделиться

По его словам, он подчеркивал американской стороне, что подписание гарантий безопасности важно, ведь обществу необходимо видеть реальный прогресс.

…Многое всего наработано, но люди должны поверить в этот прогресс, потому что после такой сложной войны веры в людей немного. Нужно на что-то рассчитывать. В этом случае больше всего, на что человек может рассчитывать, это гарантии безопасности. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что вопрос численности украинской армии является составляющей веры общества в справедливость, поэтому также входит в пакет гарантий безопасности.

И когда мы говорим о вопросе, который мы проработали — 800 тысяч армия, — это все до веры наших людей в справедливость. Армия будет такова. Наполнение армии — это в пакете гарантий безопасности с Америкой. Есть военное приложение, которое составляли наши военные вместе, там есть соответствующее оружие.

Президент выразил надежду, что после подписания документа информация о вооружениях, на которые может рассчитывать Украина, станет публичной.

Президент подчеркнул, что документы о гарантиях безопасности, по его убеждению, должны быть подписаны для принятия финальных решений.

И потому я считаю, что эти документы нужно подписывать перед финальным решением. На мой взгляд, это верный шаг.

Он также подчеркнул, что подписание гарантий безопасности является проявлением доброй воли и не означает автоматических обязательств без завершения войны.

Мой сигнал был такой: подписание гарантий безопасности — добрая воля. Не надо бояться, что что-нибудь Украине дадут, а Украина просто не хочет заканчивать войну. Логика такова: подписали, а затем ратифицирует Конгресс. Если мы подписали, а войну не закончили, Конгресс ничего не будет ратифицировать. Поделиться

По словам Президента, он не видит проблемы в том, что гарантии безопасности начнут действовать после войны.