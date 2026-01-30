Россия прямо не договаривалась с Украиной об энергетическом перемирии — Зеленский

Если Россия не будет бить по украинской энергетике, Украина будет отвечать зеркально. Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в ходе общения с журналистами.

У нас нет прекращения огня из РФ — Зеленский

Отвечая на вопрос, установлено ли энергетическое перемирие на ближайшую неделю, Зеленский ответил, что эта тема поднималась во время переговоров в Абу-Даби 23-24 января американской стороной:

Если сигнал американской стороны Россия услышала так же, как мы услышали, то мы наверняка будем иметь какой-то результат и сможем его оценить. Здесь нет никаких секретов. Прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между нами и Россией не было. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент подчеркнул, что идея об энергетическом перемирии — это инициатива американской стороны и лично президента Соединенных Штатов.

И мы можем считать, что это возможность, а не уговор. А будет это работать или не будет, и что будет работать, я не могу вам пока сказать. У нас нет прекращения огня. У нас нет официальной договоренности о прекращении огня, как во время тех или иных возможных переговоров люди договариваются. Поделиться

Он добавил, что Украина будет «придерживаться зеркального отношения к таким шагам».

Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно Соединенные Штаты Америки.

Он подчеркнул, что «в любом случае, мы хотим закончить войну и мы готовы к деэскалационным шагам».