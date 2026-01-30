Россия прямо не договаривалась с Украиной об энергетическом перемирии — Зеленский

Если Россия не будет бить по украинской энергетике, Украина будет отвечать зеркально. Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в ходе общения с журналистами.
Главные тезисы
- Россия прямо не договаривалась с Украиной об энергетическом перемирии, как заявил президент Зеленский.
- Украина готова придерживаться зеркального отношения в ответ на агрессивные шаги России в сфере энергетики.
У нас нет прекращения огня из РФ — Зеленский
Отвечая на вопрос, установлено ли энергетическое перемирие на ближайшую неделю, Зеленский ответил, что эта тема поднималась во время переговоров в Абу-Даби 23-24 января американской стороной:
Президент подчеркнул, что идея об энергетическом перемирии — это инициатива американской стороны и лично президента Соединенных Штатов.
Он добавил, что Украина будет «придерживаться зеркального отношения к таким шагам».
Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно Соединенные Штаты Америки.
Он подчеркнул, что «в любом случае, мы хотим закончить войну и мы готовы к деэскалационным шагам».
