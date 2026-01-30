Росія прямо не домовлялася з Україною про енергетичне перемир'я — Зеленський

Якщо Росія не битиме по українській енергетиці, Україна відповідатиме дзеркально. Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.
Головні тези:
- Росія не домовлялася з Україною про енергетичне перемир'я, заявив президент Зеленський.
- Україна готова дотримуватися дзеркального ставлення та відповідати на агресивні кроки Росії у сфері енергетики.
У нас немає припинення вогню з РФ — Зеленський
Відповідаючи на запитання про те, чи встановлено енергетичне перемир’я на найближчий тиждень, Зеленський відповів, що ця тема порушувалась під час переговорів в Абу-Дабі 23-24 січня американською стороною:
Президент наголосив, що ідея про енергетичне перемир’я — це ініціатива американської сторони і особисто президента Сполучених Штатів.
Він додав, що Україна буде «дотримуватися дзеркального ставлення щодо таких кроків».
Якщо Росія не б’є по нашій енергетиці, генеруючій або будь-якій, — ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор перемовин, а саме Сполучені Штати Америки.
Він наголосив, що «у будь-якому випадку, ми хочемо закінчити війну і ми готові до деескалаційних кроків».
