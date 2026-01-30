Росія прямо не домовлялася з Україною про енергетичне перемир'я — Зеленський

Якщо Росія не битиме по українській енергетиці, Україна відповідатиме дзеркально. Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

У нас немає припинення вогню з РФ — Зеленський

Відповідаючи на запитання про те, чи встановлено енергетичне перемир’я на найближчий тиждень, Зеленський відповів, що ця тема порушувалась під час переговорів в Абу-Дабі 23-24 січня американською стороною:

Якщо сигнал американської сторони Росія почула так само, як почули ми, то ми напевно будемо мати якийсь результат і зможемо його оцінити. Тут немає ніяких секретів. Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і Росією не було. Володимир Зеленський Президент України

Президент наголосив, що ідея про енергетичне перемир’я — це ініціатива американської сторони і особисто президента Сполучених Штатів.

І ми можемо вважати, що це можливість, а не домовленість. А буде це працювати або не буде, і що буде працювати, — я не можу вам поки що сказати. У нас немає припинення вогню. У нас немає офіційної домовленості про припинення вогню, як під час тих чи інших можливих перемовин люди домовляються.

Він додав, що Україна буде «дотримуватися дзеркального ставлення щодо таких кроків».

Якщо Росія не б’є по нашій енергетиці, генеруючій або будь-якій, — ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор перемовин, а саме Сполучені Штати Америки.

Він наголосив, що «у будь-якому випадку, ми хочемо закінчити війну і ми готові до деескалаційних кроків».