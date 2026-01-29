Росія продовжує “запрошувати” Президента України Володимира Зеленського на зустріч з Путіним до Москви. 29 січня про це знову говорив прессекретар нелегітимного президента РФ Дмитро Пєсков.
Головні тези:
- Кремль активно намагається організувати зустріч між Зеленським і Путіним у Москві.
- Прессекретар Дмитро Пєсков цинічно продовжує запрошувати Зеленського на переговори.
- РФ вважає, що переговори повинні відбутися саме в Москві, вважаючи інші місця недоречними.
Пєсков знову цинічно запросив Зеленського до Москви
За словами Пєскова, РФ поки що говорить про переговори з Зеленським у Москві, міркування про інше місце для переговорів недоречні.
Про це він заявив у відповідь на питання ТАРС.
Реакції Зеленського на повторне запрошення до Москви на переговори не було, цинічно повідомив Пєсков.
