У Кремлі цинічно наполягають на зустрічі Зеленського і Путіна у Москві
Категорія
Політика
Дата публікації

У Кремлі цинічно наполягають на зустрічі Зеленського і Путіна у Москві

Пєсков
Read in English
Джерело:  online.ua

Росія продовжує “запрошувати” Президента України Володимира Зеленського на зустріч з Путіним до Москви. 29 січня про це знову говорив прессекретар нелегітимного президента РФ Дмитро Пєсков. 

Головні тези:

  • Кремль активно намагається організувати зустріч між Зеленським і Путіним у Москві.
  • Прессекретар Дмитро Пєсков цинічно продовжує запрошувати Зеленського на переговори.
  • РФ вважає, що переговори повинні відбутися саме в Москві, вважаючи інші місця недоречними.

Пєсков знову цинічно запросив Зеленського до Москви

За словами Пєскова, РФ поки що говорить про переговори з Зеленським у Москві, міркування про інше місце для переговорів недоречні.

Про це він заявив у відповідь на питання ТАРС.

Він зазначив, що переговори в Туреччині та в ОАЕ щодо України не є черговими, вони різні за своєю суттю.

Реакції Зеленського на повторне запрошення до Москви на переговори не було, цинічно повідомив Пєсков.

