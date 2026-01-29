У Кремлі цинічно наполягають на зустрічі Зеленського і Путіна у Москві

Росія продовжує “запрошувати” Президента України Володимира Зеленського на зустріч з Путіним до Москви. 29 січня про це знову говорив прессекретар нелегітимного президента РФ Дмитро Пєсков.

Пєсков знову цинічно запросив Зеленського до Москви

За словами Пєскова, РФ поки що говорить про переговори з Зеленським у Москві, міркування про інше місце для переговорів недоречні.

Про це він заявив у відповідь на питання ТАРС.

Він зазначив, що переговори в Туреччині та в ОАЕ щодо України не є черговими, вони різні за своєю суттю. Поширити

Реакції Зеленського на повторне запрошення до Москви на переговори не було, цинічно повідомив Пєсков.