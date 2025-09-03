Путін нахабно запросив Зеленського на перемовини до Москви
Путін нахабно запросив Зеленського на перемовини до Москви

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін підбив підсумки свого візиту до Китаю. І, звісно, не міг стриматися від брехливих звинувачень та інсинуацій у бік України.

Головні тези:

  • Путін запрошує Зеленського на зустріч до Москви, висловлюючи брехливі звинувачення та інсинуації у бік України.
  • РФ намагається впливати на рішення в Україні через референдуми та вимагає скасування воєнного стану для подальших переговорів.

Путін брехливо заявив, що ніколи не відмовлявся від зустрічі з Зеленським

Так, Путін впевнений, що можна домовитися про прийнятний для всіх варіант припинення конфлікту в Україні;

Україна має право сама обирати систему забезпечення своєї безпеки, але не мусить це робити за рахунок Росії, — цинічно заявив Путін.

Росія завжди заперечувала проти членства України в НАТО, але не в ЄС. Також РФ у “СВО” нібито бореться не так за території, як за права людей.

Потрібно поважати думку людей, які підтримали на референдумах приєднання до Росії, — бреше диктатор.

Він повідомив, що Трамп просив його провести зустріч із Зеленським.

Путін брехливо зазначив, що ніколи не виключав можливості зустрічі із Зеленським та нахабно запросив українського президента приїхати до Москви, якщо він готовий до зустрічі.

Україні для питання щодо територій нібито потрібен референдум, це вимагає скасування військового стану, а значить виборів, зазначив російський диктатор.

Путін також цинічно охарактеризував Зеленського як "чинного главу адміністрації".

РФ буцімто ще у 2022 році пропонувала Україні вивести війська з Донбасу та закінчити конфлікт, але після відведення військ від Києва Україна передумала, заявив Путін.

