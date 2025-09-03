Путин нагло пригласил Зеленского на переговоры в Москву

Нелегитимный президент России Владимир Путин подвел итоги своего визита в Китай. И, конечно, не мог удержаться от лживых обвинений и инсинуаций в сторону Украины.
Главные тезисы
- Путин нагло обвиняет Украину и нагло приглашает Зеленского на переговоры в Москву.
- Россия пытается влиять на решения в Украине через референдумы и требует отмены военного положения для дальнейших переговоров.
Путин лживо заявил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским
Да, Путин уверен, что можно договориться о приемлемом для всех варианте прекращения конфликта в Украине;
Украина имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, но это не должно делать за счет России, — цинично заявил Путин.
Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не в ЕС. Также РФ в "СВО" якобы борется не столько за территории, сколько за права людей.
Он сообщил, что Трамп просил провести встречу с Зеленским.
Путин лживо отметил, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским и нагло пригласил украинского президента приехать в Москву, если он готов к встрече.
Украине для вопроса о территориях вроде бы нужен референдум, это требует отмены военного положения, а значит выборов, отметил российский диктатор.
Путин также цинично охарактеризовал Зеленского как "действующего главу администрации".
РФ будто еще в 2022 году предлагала Украине вывести войска из Донбасса и закончить конфликт, но после отвода войск от Киева Украина передумала, заявил Путин.
