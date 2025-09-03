Личный разговор Путина и Си слили в сеть — видео
Мир
Личный разговор Путина и Си слили в сеть — видео

Путин, Си и Ким размечтались о вечной жизни
Источник:  Bloomberg

В сети вирусится видео, на котором глава Китая Си Цзиньпинь вместе с российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном забыли выключить свои микрофоны и решили обсудить тему, не касающуюся политики.

  • Содержание личного разговора диктаторов подтверждает тот факт, что они зациклены на бессмертии.
  • Пока ни один из глав государств не комментировал этот конфуз.

Путин, Си и Ким размечтались о вечной жизни

Как оказалось, главы РФ, Китая и КНДР очень заинтересованы в возможностях современной медицины для продления их жизни.

Журналисты обращают внимание на то, что во время торжеств в Пекине Си, Путин и Ким Чен Ын проходили через ворота на площади Тяньаньмэнь.

Этот момент транслировался в прямом эфире по китайскому телевидению.

Из-за ошибки технического персонала микрофон, прикрепленный на одежде одного из диктаторов, продолжал работать и выдавать в эфир их разговор, не предназначенный для широкой публики.

  • Си: Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок.

  • Путин: С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет непрерывно пересаживать, и люди смогут жить в молодых телах и даже достигать бессмертия.

  • Си: По прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет.

