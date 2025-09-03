Личный разговор Путина и Си слили в сеть — видео

В сети вирусится видео, на котором глава Китая Си Цзиньпинь вместе с российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном забыли выключить свои микрофоны и решили обсудить тему, не касающуюся политики.

Путин, Си и Ким размечтались о вечной жизни

Как оказалось, главы РФ, Китая и КНДР очень заинтересованы в возможностях современной медицины для продления их жизни.

Журналисты обращают внимание на то, что во время торжеств в Пекине Си, Путин и Ким Чен Ын проходили через ворота на площади Тяньаньмэнь.

Этот момент транслировался в прямом эфире по китайскому телевидению.

Из-за ошибки технического персонала микрофон, прикрепленный на одежде одного из диктаторов, продолжал работать и выдавать в эфир их разговор, не предназначенный для широкой публики. Поделиться