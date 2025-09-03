Приватну розмову Путіна та Сі злили в мережу — відео

У мережі віруситься відео, на якому глава Китаю Сі Цзіньпінь разом з російським диктатором Володимиром Путіним та очільником КНДР Кім Чен Ином забули вимкнути свої мікрофони й вирішили обговорити тему, яка не стосується політики.
Головні тези:
- Зміст приватної розмови диктаторів підтверджує той факт, що вони зациклені на безсмерті.
- Поки жоден з глав держав не коментував цей конфуз.
Путін, Сі та Кім розмріялися про вічне життя
Як виявилося, глави РФ, Китаю та КНДР дуже зацікавлені можливостями сучасної медицини для подовження їхнього життя.
Журналісти звертають увагу на те, під час урочистостей в Пекіні Сі, Путін та Кім Чен Ин проходили через ворота на майдані Тяньаньмень.
Цей момент транслювався у прямому етері на китайському телебаченні.
Сі: Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина.
Путін: З розвитком біотехнологій людські органи можна буде безперервно пересаджувати, і люди зможуть жити у дедалі молодших тілах і навіть досягати безсмертя.
Сі: За прогнозами, у цьому столітті є шанс дожити до 150 років.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-