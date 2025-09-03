Приватну розмову Путіна та Сі злили в мережу — відео

Як виявилося, глави РФ, Китаю та КНДР дуже зацікавлені можливостями сучасної медицини для подовження їхнього життя.

Журналісти звертають увагу на те, під час урочистостей в Пекіні Сі, Путін та Кім Чен Ин проходили через ворота на майдані Тяньаньмень.

Цей момент транслювався у прямому етері на китайському телебаченні.

Через помилку технічного персоналу мікрофон, який був прикріплений на одязі котрогось із диктаторів, продовжував працювати і видавати в ефір їхню розмову, не призначену для широкої публіки.

Сі: Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина.

Путін: З розвитком біотехнологій людські органи можна буде безперервно пересаджувати, і люди зможуть жити у дедалі молодших тілах і навіть досягати безсмертя.