Путін програв ще одну "вирішальну" битву проти України — це сигнал для Заходу
Путін програв ще одну "вирішальну" битву проти України — це сигнал для Заходу

Путін
Джерело:  Atlantic Council

На початку 2025 року активно ширилися чутки, що літній наступ Росії стане “вирішальною” битвою всієї війни. Деякі аналітики були переконані, що Україна вже близька до краху. Ба більше, навіть російський диктатор Володимир Путін тоді стверджував, що "є підстави вважати, що ми можемо добити" українські війська. Однак все, що отримала армія РФ — тотальний провал на полі бою.

Головні тези:

  • Захід врешті повинен усвідомити, що Путін просто блефує, а його армія не здатна на серйозні прориви.
  • Якщо Україна отримає необхідну підтримку — вона здатна змінити хід війни.

Україна довела, що все ще має сили розгромити Росію

Видання Atlantic Council звертає увагу на те, що за період останньої кампанії армія РФ не змогла прорвати лінію фронту або захопити хоча б одне велике українське місто,.

Ба більше, вказано, що загальне просування окупантів за 3 літні місяці обмежилося 0,3% території України.

Важливо зазначити, що ключові стратегічні цілі, як-от Покровськ, залишаються в руках України, — йдеться в статті.

Не можна також ігнорувати той факт, що амбітні плани Кремля щодо розширення свого впливу на Сумську та Харківську області також виявилися марними.

Не так давно російський диктатор з бравадою стверджував, що "вся Україна наша" та лякав захоплення Сум.

Але із закінченням літа його війська опинилися затиснуті в кількох прикордонних селах при спробі відступити після серії бойових невдач, — зазначили журналісти.

Усі ці події вказують на те, що Путін просто блефує, а його армія не має достатньо сил та ресурсів для нових серйозних перемог.

Якщо українці отримають необхідну підтримку від союзників, останні дані свідчать про те, що вони більш ніж здатні переломити хід подій на полі бою на свою користь і змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

